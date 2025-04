Pompe di calore, solo i ricchi se le possono permettere?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le pompe di calore sono uno strumento disponibile solo per le famiglie con un reddito medio-alto? E’ il dibattito in corso in Gran Bretagna. Dove l’anno scorso sono state installate solo 100mila pompe di calore. A fronte di 1,5 milioni di nuove caldaie a gas.

I numeri spiegano molto bene come mai la Gran Bretagna è in fondo alle classifiche europee di settore. Numeri impietosi: il numero di caldaie a gas installate ha superato di 15 a 1 il numero di nuove pompe di calore. E solo una su otto nuove abitazioni (il 13%) le ha in dotazione.

“La famigli più povere limitate dai sussidi disponibili”

Ricordiamo che si tratta di macchine che prelevano energia termica da fonti rinnovabili. Come aria, acqua o sottosuolo, per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda. Con vantaggi evidenti per la lotta al cambiamento climatico. Mentre le caldaie a gas, anche le più efficienti, emettono CO2.

Ma quello che vale in Inghilterra, al di là dei numeri, vale come principio anche per il resto d’Europa. Un rapporto del think tank Resolution Foundation evidenzia come le famiglie più povere siano escluse a causa dell’inadeguatezza dei sussidi disponibili. Per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette, il governo dovrà promuovere l’adozione delle pompe di calore su larga scala. Circa 450.000 famiglie dovranno installarle ogni anno entro il 2030.

Pompe di calore, solo il 19% delle pompe di calore attualmente in uso si trova nel terzo più povero delle aree

Ma c’è un problema, come ha evidenziato il quotidiano Guardian. “Il sussidio disponibile tramite il programma di ammodernamento delle caldaie, pari a 7.500 sterline in Inghilterra e Galles, lascia comunque i proprietari di casa a pagare in media circa 5.400 sterline. Di fatto, questo costo esclude le famiglie più povere: solo il 19% delle pompe di calore attualmente in uso si trova nel terzo più povero delle aree, mentre circa il 45% è installato nel terzo più ricco dei quartieri”.

C’è poi un aspetto del problema tutto britannico.Al di là della Manica, le pompe di calore risultano anche più costose da gestire rispetto alle caldaie a gas. A causa delle distorsioni del mercato elettrico del Regno Unito. I prezzi dell’elettricità sono più alti di quelli del gas, per il meccanismo con cui vengono fissati i prezzi dell’energia.

E del fatto che le imposte “ambientali”, destinate a finanziare gli incentivi alle rinnovabili, vengono applicate alle bollette dell’elettricità. Anziché a quelle del gas. Morale: ai prezzi attuali dell’energia, le famiglie subirebbero in media un aumento della bolletta di 32 sterline.

In Italia, 63 milioni di pompe di calore entro il 2030

Un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Energetica – interpellato dal Guardian ha spiegato la posizione del governo. “Non costringeremo nessuno a smontare una caldaia funzionante. E stiamo aiutando più persone grazie al nostro sussidio di 7.500 sterline per le famiglie, con un raddoppio dei fondi“.

Una lezione da tener presente anche in Italia. Il mercato delle pompe di calore è stimato crescere in tutta Europa. Triplicando il numero di macchine installate rispetto al 2023. Fino a raggiungere 63 milioni di pompe di calore al 2030. A livello nazionale – secondo una stima di Assoclima a The European House Ambrosetti verranno installate 8,6 milioni di pompe di calore al 2030. Fino a raggiungere 11,6 milioni di unità installate (+287% a confronto con il 2023).