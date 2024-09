Pomodoro sotto l’agrivoltaico: più resa e qualità

Il pomodoro cresce di più e meglio sotto i pannelli fotovoltaici. Questi contribuiranno a soddisfare il 90% del fabbisogno energetico. Sempre meno in balia dell’andamento del mercato dell’energia.

Investimento da 2 milioni di Casalasco

Tutto da conoscere e far conoscere questo progetto di agrivoltaico che rende sostenibile l’agricoltura e rende ridicoli coloro che parlano di deturpazione del paesaggio e di consumo del suolo.

Protagonista è il gruppo Casalasco Spa, la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia. Si vuole realizzare il primo parco agrivoltaico per la coltivazione del pomodoro. Siamo a Fontanellato, in provincia di Parma.

Il piano è frutto della collaborazione con la facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

L’impianto, un investimento di circa 2 milioni, è compreso in un più ampio piano di interventi programmati nei vari stabilimenti del Gruppo. In una nota vengono definiti «a sostegno dell’ambiente e del valore complessivo di 24,5 milioni».

Sviluppo su 2 ettari

L’impianto si estenderà su una superficie di circa 2 ettari in area industriale, vicino allo stabilimento di Casalasco a Fontanellato.

I pannelli fotovoltaici saranno posizionati su strutture metalliche alte circa 5 metri, consentendo il regolare svolgimento delle attività agricole.

Un software, sviluppato in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza, raccoglierà e analizzerà i dati in ingresso e i pannelli saranno in grado di orientarsi. Così da massimizzare l’assorbimento di energia solare e garantire la giusta quantità di luce alle coltivazioni.

La capacità produttiva annua stimata è di circa 1600 MWh che, insieme all’energia prodotta dall’impianto di cogenerazione installato nel 2023 all’interno dello stesso sito di Fontanellato, sarà sufficiente a coprire oltre il 90% del fabbisogno energetico dello stabilimento. Poi il calo delle emissioni di CO2: 680 tons l’anno.

Con l’energia prodotta in casa verrà alimentato anche il nuovo Innovation Center di Casalasco, progetto del Gruppo in fase di realizzazione, sempre a Fontanellato, in un edificio attiguo alla palazzina uffici.

Un modello per i conferitori

L’iniziativa vuole essere un modello replicabile per tutte le aziende agricole conferenti. «La sperimentazione permetterà di identificare le varietà più adatte a questo tipo di coltura e ottimizzare il bilanciamento tra ombra e luce, migliorando così la qualità e la resa delle produzioni».

Costantino Vaia, Ceo del Gruppo Casalasco: «La combinazione tra coltivazioni e impianti fotovoltaici offre nuove opportunità per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale e massimizzare i risultati delle produzioni».

Sulla tipologia di impianto interviene Stefano Amaducci, docente ordinario di Agronomia e Coltivazioni dell’ateneo di Piacenza: «Un sistema agrivoltaico avanzato che garantisce la massima flessibilità sia nella gestione dell’impianto che delle colture agrarie».

