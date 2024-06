Polizze incendio per le auto elettriche? Ci sono (e costano poco)

E’ proprio vero che alcune compagnie rifiutano di assicurare il rischio incendio delle auto elettriche, come aveva denunciato Mirco? Molti lettori dicono di no, portando esempi personali. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Il furto-incendio per la mia MG4? Solo 18 euro all’anno e proprio con Prima Assicurazioni

“In merito all’assicurazione ho trovato una occasione proprio con Prima assicurazioni. Furto incendio della mia mg4 con soli 18 € in più. Non capisco il recente vostro articolo di chi lamenta questa garanzia come non disponibile.„ Davide Foschi

“Progetto Valore della VW che è l’unico che conosco, assicura l’auto per incendio e furto„. Riccardo Bellero

RCAuto e rischio incendio: le polizze delle elettriche costano meno. E vi spiego perché

Risposta-Passiamo la parola direttamente a Nicola, un lettore che lavora in un importante gruppo assicurativo dal 2005. Ci scrive:

“S ono specializzato in RCAuto e me ne occupo da 19 anni con la compagnia primaria Generali.

L’assicurazione e i suoi costi sono dati da degli algoritmi calcolati in base ai sinistri. Per capirci in base alle statistiche degli eventi.

Faccio un esempio: negli ultimi anni la voce “grandine” è aumentata del 500%.

A Generali come alle altre compagnie primarie non interessa minimamente l’essere green o politicamente corretti.

Sono multinazionali con fatturati spaventosi e con numeri internazionali.

Semplicemente gli episodi di grandine sono diventati più frequenti di 5 volte e così aumentano di 5 volte la tariffa.

Alla stessa maniera una Tesla e una Mercedes classe c kompressor benzina hanno lo stesso valore economico. Ma per la Tesla si pagherà per incendio almeno 3 volte meno che la Mercedes.

Sono in grado di mandarvi preventivi ufficiali con targhe fittizie XX999XX ma con auto elettriche o benzina diesel GPL metano per incendio e furto.

Non solo: le auto elettriche costano meno anche come RCA pura e propria. Infatti è calcolato che chi le compra ha una guida più attenta, sono nuove e molte automatiche con frenata adas ecc ecc e quindi statisticamente fanno meno incidenti. Senza calcolare che le piccoline elettriche (Zoe 500 smart mini ecc ecc) con autonomia non proprio enorme, facendo meno km fanno meno incidenti (è tutta statistica e matematica).

Sono a disposizione per mostrare qualsiasi preventivo UFFICIALE con numeretto che trovate sul sito Generali per smentire.

Poi Prima è una compagnia online non primaria che ha fatto una scelta politica di sua sponte e non suffragata dai fatti „ . Nicola Pascucci

