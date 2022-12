Segugio.it: le polizze “elettriche” costano il 24% in meno

Le polizze per le auto elettriche costano mediamente il 24% in meno che peelle per le auto ad alimentazione tradizionale (benzina o diesel). Il primio medio annuo è infatti di 336,6 euro contro 442,8. Sono queste le conclusioni di un’analisi pubblicata da Segugio.it, società di distribuzione online di prodotti di credito e di comparazione di prodotti assicurativi e utilities. I dati sono stati raccolti dai preventivi salvati dagli utenti nel periodo Luglio-Ottobre 2022.

Premi “scontati” anche per le ibride che risparmiano in in media il 18,1%, con un premio medio annuo di 353,4 euro, contro i 431,7 euro delle tradizionali.

Segugio.it è nata nel 2012 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana.

Pubblicando il risultato della sua analisi, Segugio.it ipotizza che il vantaggio assicurativo sia una delle causa del successo delle motorizzazioni elettrificate nel triennio 2019-2022. Nel periodo le elettriche hanno registrato un aumento delle immatricolazioni del 360%, a fronte di una calo delle immatricolazioni in generale del 32%, con picchi di -66,5 e -57,2 per cento rispettivamente delle diesel e delle benzina.

In realtà il 2022 è stato un anno negativo per le elettriche pure (il primo con segno meno da un lustro), sostanzialmente stagnante per le ibride plug in e positivo solo per la ibride tradizionali che nei primi 10 mesi dell’anno vanno fatto segnare un +39,1%.

Grandi differenze fra i modelli, anche per le ibride

Tornando al costo delle polizze RCA per le auto elettriche, Segugio.it fornisce anche qualche indicazione di raffronto su modelli specifici. E sottolinea che per alcuni modelli il risparmio raggiunge valori ben più alti della media. Volkswagen up! per esempio, registra un risparmio del 41,1% e Renault Twingo del 37,7%. Anche per le ibride il costo medio delle polizze si differenziano molto da modello a modello: il massimo si raggiunge con Ford Puma (-24,8%) e Hyundai Kona (-24,5%), mentre per Toyota Yaris 4a Serie, una delle ibride più diffuse, il risparmio risulta al di sotto del 10%.

Occhio agli inganni della statistica

A nostro parere- L’analisi di Segugio.it per la prima volta cerca di quantificare il vantaggio assicurativo di un’auto elettrica. Tuttavia va presa con le molle. Fotografa infatti la situazione del mercato nel suo complesso, non come potrebbe essere per uno specifico automobilista.

Oggi le auto tradizionali rappresentano il 99% delle polizze in essere, mentre le elettrificate coprono solo una nicchia statisticamente poco significativa. Poniamo per esempio che fra i contratti in essere quelli relativi a veicoli elettrici riguardino una particolare tipologia di utenti. Magari di età compresa fra i 45 e i 50 anni, con una storia assicurativa consolidata e una classe di merito praticolarmente bassa. Ecco che il premio mediamente più vantaggioso non dipenderebbe più dalla diversa motorizzazione, bensì dal diverso profilo del titolare del contratto.

Mentre il sigolo utente, con la propria classe di merito individuale e il proprio profilo, potrebbe vedersi proporre lo stesso premio su entrambe le motorizzazioni. In conclusione, riteniamo che i vantaggi, se ci sono, sono ancora tutti da dimostrare. Sarebbe auspicabile che le singole compagnie e l’Anfia che le rappresenta, producessero una documentazione più completa, basata su parametri statisticamente più corretti.

