Polizza auto +82% con la mia EV3: che succede?

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Paolo (Pablog)

o scorso anno, quando ho acquistato la, ho fatto la polizza assicurativa conEro già cliente sia conche con laA parte le varie garanzie aggiuntive che fanno lievitare (ovviamente) il prezzo, il solo premio RCA (massimale 10 milioni) era diLa scorsa settimana è arrivato il preventivo per il rinnovo. E, se l’importo totale è aumentato del 18%,. Un belin pratica. Lecito pensare che lo scorso anno abbiamo venduto sottocosto e quest’anno si siano tirati in pari con gli interessi. Sposando la tesi espressa(i costi delle riparazioni sono in media più salati rispetto a quelli dei veicoli tradizionali) ,avrei capito di più se fosse aumentata la Kasko. Che, effettivamente paga i miei danni, e che invece è diminuita,Va da sè che per il rinnovo hoE, pur con l’aggiunte del ‘Valore a nuovo’ e delle garanzie accessorie per auto elettriche (Lithium), complessivamente riesco a risparmiarerispetto al preventivo di rinnovo. Ne parlerò in dettaglio in un prossimo post”.