Polizza auto +82% con la mia EV3: che succede?

Polizza auto +82% per Paolo con la sua Kia EV3: come mai un simile rincaro nel preventivo (a 398 euro), si chiede Paolo? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Polizza auto +82%, da 219 a 398 euro
“Lo scorso anno, quando ho acquistato la Kia EV3, ho fatto la polizza assicurativa con Prima Assicurazioni. Ero già cliente sia con la Smart che con la Toyota Yaris Cross. A parte le varie garanzie aggiuntive che fanno lievitare (ovviamente) il prezzo, il solo premio RCA (massimale 10 milioni) era di 219 euro. La scorsa settimana è arrivato il preventivo per il rinnovo. E, se l’importo totale è aumentato del 18%, la sola RCA è passata da 219 a 398 euro. Un bel +82% in pratica. Lecito pensare che lo scorso anno abbiamo venduto sottocosto e quest’anno si siano tirati in pari con gli interessi. Sposando la tesi espressa nel vostro articolo (i costi delle riparazioni sono in media più salati rispetto a quelli dei veicoli tradizionali) ,avrei capito di più se fosse aumentata la Kasko. Che, effettivamente paga i miei danni, e che invece è diminuita, da 356 a 346 euro. Va da sè che per il rinnovo ho cambiato assicurazione. E, pur con l’aggiunte del ‘Valore a nuovo’ e delle garanzie accessorie per auto elettriche (Lithium), complessivamente riesco a risparmiare 100 euro rispetto al preventivo di rinnovo. Ne parlerò in dettaglio in un prossimo post”. Paolo (Pablog)
Aumenti abnormi, le compagnie facciano chiarezza
Risposta. Aumenti abnormi per la auto (non solo elettriche) ci vengono segnalati da diversi lettori, con percentuali che fatichiamo a capire (come in questo caso). Siamo ai livelli delle polizze che coprono da danni come la grandine, sempre più frequenti. Ma qui è difficile capire quale sia l’aumento della sinistrosità che ha portato a questi rincari. Continueremo a indagare, contando come sempre sull’aiuto dei lettori.