Polizie Locali in Tesla: choc in Francia

Polizie Locali in Tesla: per un Paese sciovinista come la Francia è uno choc vedere i Vigili viaggiare con auto americane. Ma i sindaci ne vanno fieri…

Polizie Locali in Tesla: “Si risparmia sui consumi e sulla manutenzione”

L’ultima cittadina a scegliere Tesla è stata Mandeliue-la Napoule, 20 mila abitanti nel Sud della Francia. È stato il sindaco stesso, Sébastien Leroy, a postare con orgoglio su X/Twitter la decsione di optare per i modelli di Elon Musk: “Mandelieu prima Polizia Municipale in Francia equipaggiata con Tesla. Ottimizzazione operativa in città, risparmio energetico e manutentivo dell’85%. È un peccato che i produttori francesi non abbiano risposto al nostro bando di gara. La sicurezza, il tuo primo diritto e il nostro primo dovere“. Ma subito c’è chi gli ha fatto notare, con tanto di fotografie, che in realtà già altri municipi francesi hanno scelto Tesla invece delle solite Renault o Peugeot. Come Bezons, 28 mila abitanti nella regione dell’Ile-de France, che già da tempo viaggia con Model 3.

Marchi francesi in difficoltà nell’elettrico

Nei commenti su X c’è chi ha fatto notare che con il denaro speso per acquistare le Tesla, volendo scegliere un prodotto francese, avresti preso una Renault Zoe o poco più. Nel caso di Mandelieu, il sindaco ha fatto notare che la scelta di Tesla “è stata dettata da ragioni di prestazioni, guadagni operativi e costi di manutenzione“. Nel comunicato ufficiale si ribadisce che “l‘utilizzo di questi veicoli di ultima generazione per le pattuglie urbane porta un guadagno in termini di efficienza sul campo. E riduce drasticamente il costo energetico per la collettività“. Qualche giorno fa il sito francese di riferimento nell’elettrico, Automobile Propre, ha passato in rassegna le difficoltà dei marchi locali ad affermarsi nelle auto ad emissioni zero. Queste notizie che arrivano dalla provincia dell’impero ne sono la conferma. La possibile riscossa è affidata ai nuovi modelli, come la Renault 5 e la e-C3: vedremo…

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico