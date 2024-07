Politica tariffaria incomprensibile di Enel X e Be Charge?

Politica tariffaria incomprensibile da parte di Enel X e Be Charge? È quanto sostiene Enrico, un lettore che in famiglia ha due auto a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Politica tariffaria incomprensibile? “Ci spingono a collezionare app alternative…”

“V i scrivo per chiedervi se avete qualche dato relativo all’utilizzo nel tempo delle ricariche Enel X e BeCharge tramite le loro tariffe dirette. Cioè senza l’utilizzo di terzi rivenditori come A2A, Repower, Wroom, ecc. o le app fornite delle case automobilistiche (Volvo, VW, ecc). Mi spiego: io e mia moglie siamo soddisfatti utilizzatori di due auto elettriche, ma costretti 9/10 mesi l’anno a caricare c/o le colonnine pubbliche. Ed abbiamo attraversato in due anni tutte le ‘evoluzioni’ dei nostri due maggiori fornitori e tutti gli escamotage per la ricerca delle migliori tariffe (collezionando rfid card). Ora la logica (ma soprattutto il mercato) mi farebbe pensare che il loro fatturato si sia ridotto a ben poco e non mi spiego come non facciano nulla per recuperare mercato…O la mia logica sbaglia e sopravvaluta l’utente elettrico medio? Grazie per l’attenzione, cordiali saluti “ . Enrico Li Volsi

Ah saperlo, non c’è trasparenza sulla politica tariffaria

Risposta. Non c'è una spiegazione ufficiale alla politica tariffaria praticata dai due leader di mercato (Be Charge appartiene al gruppo ENI-Plenitude). Leader a cui peraltro dobbiamo il fatto di avere una rete di ricarica piuttosto capillare in Italia. Rialzi e ribassi vengono annunciati con stringati comunicati in cui non si fa cenno alle cause che hanno portato a queste decisioni. Il che appare effettivamente un po' strano, visto che si tratta di grandi società controllate dallo Stato italiano. Un po' più di trasparenza aiuterebbe, in un momento in cui trovi app con cui, sulle due reti citate, spendi meno di quanto paghi con le app di chi quelle ricariche installa e gestisce. L'unica certezza che abbiamo è che i prezzi sono tra i più alti d'Europa. Come abbiamo recentemente documentato, la stessa Be Charge pratica prezzi molto più competivi in Francia che in Italia. Nelle stazioni HPC, siamo a 0,59/kWh, contro lo 0,90 praticato in Italia, più del 50% in meno.