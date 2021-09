Politecnico Milano: seminari su idrogeno ed e-fuel (4/5 ottobre)

Il Politecnico di Milano (Dipartimento di Energia) organizza due seminari online, partecipazione gratuita, dedicati a mobilità ed energia. Appuntamento sul web il 4 e 5 ottobre. Il primo modulo è dedicato all’idrogeno, il secondo agli e-fuel.

Il 4 ottobre si parla di idrogeno

Il primo appuntamento (ore 14:45-18:00) ha l’obiettivo di mostrare le attività, i progetti in corso e le sfide relative al settore della mobilità a idrogeno, all’incontro sono stati invitati i rappresentanti di alcune delle più importanti realtà industriali impegnate sul tema.

PROGRAMMA

Giulio Guandalini – Politecnico di Milano

“ruolo dell’idrogeno per il sector coupling dei settori power e mobility”

Andrea Baricci – Politecnico di Milano

“la sfida della durability delle celle a combustibile polimeriche nel settore dei trasporti”

Matteo Ambrosetti – Politecnico di Milano

“Electrified Methane Steam Reforming in reattori compatti multifunzionali: soluzione innovativa per la produzione distribuita di idrogeno a basse emissioni di anidride carbonica”

Walter Alessandria e Nadia Mellano – Alstom

“sviluppi dellidrogeno nel ferroviario”

Stefano Erba e Alessandra Melchioni – Ferrovie Nord Milano

“applicazione nel ferroviario: progetto H2 Iseo”

Alessandro Verdi e William Resende – FPT Industrial

“sviluppo di power train ad idrogeno per heavy duty”

Claudio Oldani – Solvay

“sviluppo di polimeri speciali per applicazioni nella hydrogen economy”

Per partecipare clicca qui

Il 5 ottobre spazio agli e-fuel

Qual è il ruolo che gli e-fuel possono avere nel processo di transizione energetica? Quali sono le sfide tecniche legate alla sintesi e all’uso degli e-fuel? Qual è lo stato dello sviluppo delle tecnologie per gli e-fuel? Questi sono le domande a cui si tenterà di rispondere durante il seminario (ore 15:00 – 18:00) a cui daranno il loro contributo accademici e rappresentanti di industrie coinvolte in attività di ricerca e sviluppo con il Dipartimento di Energia.

Programma

Alessandra Beretta – Politecnico di Milano, Laboratory of Catalysis and Catalytic Processes

“welcome”

Matteo C. Romano – Politecnico di Milano, Group of Energy Conversion Systems

“overview on e-fuels from a system perspective”

Stefano Rossini – Eni

“e-fuels in an O&G company energy transition perspective”

Carlo G. Visconti – Politecnico di Milano, Laboratory of Catalysis and Catalytic Processes

“the key role of catalysis in the synthesis of e-fuels”

Galina Skorikova – TNO

“synthesis routes for carbon-based climate neutral fuels: pilot activities”

Tommaso Lucchini – Politecnico di Milano, Internal Combustion Engines group

“e-fuels for clean and highly efficient internal combustion engines”

Gilles Hardy – CNH Industrial

“use of e-fuels: ICE potential for Heavy-duty applications”

Tavola rotonda, modera Alessandra Beretta – Politecnico di Milano

Per l’iscrizione e partecipare clicca qui

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—