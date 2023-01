Polestar vs Toyota: “Elettrico subito, non c’è tempo”

Polestar vs Toyota: la Casa creata da Volvo e Geely si schiera apertamente contro chi rallenta la transizione al solo-elettrico, considerato l’unica soluzione.

Polestar vs Toyota: “L’ibrido non basta più”

Toyota, si sa, sostiene da tempo che le strade per centrare gli obiettivi climatici di breve e lungo periodo sono tante. L’elettrico sì, ma anche l’idrogeno e soprattutto l’ibrido, motorizzazione di cui la marca giapponese è stata un pioniere fin dal 1997. Una road-map che non convince affatto Polestar. Ed è stata la responsabile Sostenibilità del nuovo brand, Fredricka Klaren, ad attaccare Toyota durante un incontro con i media. “Non è possibile. Non possiamo continuare a utilizzare combustibili fossili”, ha risposto la Klaren a chi gli è ha chiesto che cosa pensasse della posizione della Casa giapponese, che da tempo svolge un duro lavoro di lobby a sostegno delle sue posizioni. E c’è chi, come il sito americano Electrek, definisce la nuova Toyota Prius “il miglior lettore CD in un mondo che si sposta verso gli iPhone“.

“Abbiamo 7 anni per agire, qualsiasi cosa dopo il 2030 non ci interessa”

Polestar, invece, ha obiettivi climatici ambiziosi e più volte ha fatto appello ai competitor, esortandoli ad affrontare il tema con più trasparenza e determinazione. La Klaren è convinta che l’unica strada è l’elettrico e che non ci sarà posto per le auto termiche già dal 2030. “La nostra strategia climatica si basa sull’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Abbiamo detto che dobbiamo essere neutrali dal punto di vista climatico entro il 2040 come azienda e dobbiamo dimezzare le emissioni entro il 2030. Non è quel che possiamo fare: questo è ciò che gli scienziati del clima ci dicono che dobbiamo fare come aziende“. Aggiungendo che chi afferma che il problema delle emissioni si risolverà nel 2040 o, al più tardi, nel 2050, non ha capito la posta in palio. Perché a quelle date avremo già mancato il nostro obiettivo. “Abbiamo solo sette anni prima di raggiungere 1,5 gradi di riscaldamento globale. Qualsiasi cosa dopo il 2030, non ci interessa“.

Polestar vs Toyota: “L’Ibrido? Metti ancora benzina nell’auto…”

La Klaren ha poi parlato più specificamente di Toyota e della tecnologia ibrida, definendola insufficiente: “Per me stai ancora mettendo benzina nell’auto, quindi non devi concentrarti su qusta tecnologia. Se continui a farlo nei tuoi piani aziendali, non salirai di livello nel modo in cui dovresti farlo“. Polestar ha rilanciato il suo appello ai leader dell’industria auto affinché facciano la loro parte, fissando obiettivi e diventando trasparenti sul loro raggiungimento. “Tutte le aziende devono avere questa strategia per combattere il cambiamento climatico in tempo. Sappiamo che non c’è posto per i veicoli non elettrici su larga scala dopo il 2030 in questo scenario. Ma i costruttori sono bloccati nei loro piani aziendali. Pianificano una transizione e lo capisco. Ma è la tempistica ad essere sbagliata, non in linea con gli scienziati: bisogna stracciare quei piani aziendali e crearne di nuovi“.