Polestar vola in acqua con i foil di Candela

Dalle batterie (leggi) al design, si rafforza l’alleanza tra Polestar e il costruttore di barche elettriche Candela. Il prossimo passo è Candela C-8 Polestar edition.

Batterie da 69 kWh per 57 miglia a 22 nodi

Da quest’anno Candela C-8 è alimentata dalla batteria da 69 kWh e dall’hardware di ricarica del Polestar 2 di serie per ottenere un’autonomia fino a 57 miglia nautiche con una sola carica a una velocità di crociera di 22 nodi. Il motore ha una potenza da 75 kW – il Candela C-POD – che permette superati i 15 nodi di far entrare in azione il sistema a foil che permette di ridurre considerevolmente i consumi. Li abbatte perchè viene meno l’attrito dell’acqua.

Un motoscafo da 400mila euro

Il Candela C-8 Polestar edition è disponibile online nel webshop Polestar Additionals o su Candela.com ed è venduto e consegnato da Candela. Il prezzo parte da 400.000 euro/ 450.000 dollari.

Vediamo alcuni dati tecnici: costruito in fibra di carbonio, capacità batteria da 69 kWh (Polestar 2), peso 1600 kg, 8 passeggeri, lunghezza 8,50 per 2,50 di larghezza. velocità di crociera 22 nodi, velocità massima 30 nodi. Potenza motore Candela C-Pod : 75 kW. Ricarica 230Vx3x32A in 2,5 ore mentre in DC da 10 a 80% in 45 minuti.

La produzione è prevista nello stabilimento di Candela a Stoccolma, in Svezia, e le consegne sono previste a partire da giugno 2024. La nuova collaborazione di design fa parte di una serie crescente di partnership di Polestar. Ricordiamo il ciclomotore elettrico per pendolari CAKE Makka, la mountain bike di alta gamma Allebike e il tre ruote multifunzionale Re:Move.

Le novità di questa versione di Candela: un nuovo colore grigio pieno per l’esterno, completato da un tono di grigio più chiaro per le aree interne, uso del tessuto certificato per uso marino ovunque, dai sedili, dai cuscini e dai lettini prendisole ai pannelli delle pareti e del tetto. “Per enfatizzare la tecnologia innovativa e le prestazioni di Candela, gli aliscafi sono verniciati nell’iconico colore oro svedese che caratterizza i dettagli delle prestazioni delle auto Polestar“.

Parola ai manager

“La tecnologia degli aliscafi di Candela rappresenta un cambio di paradigma per le prestazioni sostenibili nell’industria nautica. Come la prima volta che si guida un’auto elettrica, quando l’imbarcazione decolla si percepisce immediatamente che questo è il futuro, e ora con gli speciali dettagli in oro che esibiamo con orgoglio sulle nostre auto“, afferma Maximilian Missoni, responsabile del design di Polestar.

“L’eccellenza estetica è un valore intrinseco, ma può anche servire come potente forza trainante verso un futuro sostenibile. In Candela, il nostro obiettivo primario è quello di creare imbarcazioni più convincenti sotto ogni punto di vista. Sono quindi molto soddisfatto dell’edizione C-8 Polestar e della nostra collaborazione con il brillante team di Polestar“. Parole di Gustav Hasselskog, Ceo e fondatore di Candela.

