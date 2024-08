Polestar tenta il rilancio con un nuovo n.1: arriva Michael Lohscheller in sostituzione di Thomas Ingenlath, che ricopriva la position dal 2017.

Polestar tenta il rilancio con l’ex capo della Opel

Lohscheller, 55 anni, è un manager tedesco di notevole esperienza, avendo guidato aziende come Opel, VinFast e Nikola. A lui il non facile compito di dare slancio a un marchio che, nonostante le buone critiche che hanno accompagnato i lanci dei nuovi modelli, non ha raggiunto i livelli di vendita sperati. Siamo nella stessa fascia di mercato di Tesla, un concorrente scomodo per chiunque nell’elettrico. E la marca svedese (ma di proprietà della cinese Geely) non è mai riuscita a sfondare. Spetterà a lui dare un’identità più chiara a un brand che al momento offre tre modelli: Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4, quest’ultimo in consegna ai primi clienti dalla settimana scorsa. Da poche settimane era cambiato anche il presidente di Polestar, con Winfried Vahland in sostituzione di Håkan Samuelsson, in passato n.1 di Volvo.

Resta l’appoggio dell’azionista, la Geely

Nella nota ufficiale che accompagna la nomina di Lohscheller si enfatizza il fatto che l’azionista Geely non farà mancare il sostegno a Polestar. L’altro socio fondatore, Volvo, nel tempo ha ridimensionato la sua quota. Il presidente Vahland si dice ovviamente fiducioso sulle chance di successo del nuovo n.1: “La sua profonda conoscenza del settore, in particolare nel promuovere l’eccellenza operativa, nello sviluppo di una strategia di prodotto coerente e nel rafforzamento della presenza sul mercato globale, sarà determinante nel prossimo capitolo della crescita di Polestar. Grazie alla tradizione scandinava, alla passione e alle prestazioni, Polestar stabilirà nuovi standard per la futura mobilità individuale. Geely resta profondamente impegnata nel successo di Polestar. E, con Michael al timone, supportato da un team di leadership dinamico, siamo ben posizionati per una continua innovazione e crescita”. Ma non sarà una sfida facile.

