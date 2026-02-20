Polestar suona la carica: quattro modelli per rinnovare la gamma







La casa automobilistica elettrica svedese-cinese Polestar annuncia la più grande offensiva di prodotto della sua storia, con il lancio di quattro nuovi modelli entro il 2028 per rafforzare la presenza nel mercato EV e cercare una crescita redditizia.

Una strategia di sviluppo ambiziosa nel segmento EV

Polestar ha svelato una roadmap molto ambiziosa che prevede quattro nuovi modelli di veicoli elettrici nei prossimi tre anni, un’accelerazione significativa rispetto al passato e un segnale chiaro di fiducia nel futuro dei BEV nonostante le difficoltà globali del mercato elettrico.

L’obiettivo dichiarato dal CEO Michael Lohscheller è posizionare il marchio «nel cuore del mercato EV, dove domanda dei clienti e margini di profitto sono maggiori», combinando espansione della rete di vendita e crescita della base clienti.

Polestar ha infatti registrato nel 2025 il suo miglior anno di vendite di sempre, e punta ora su questa offensiva di prodotto per consolidare e ampliare il proprio posizionamento globale.

La nuova gamma/ Due esordienti, la GT 5 e il SUV 7

La roadmap di Polestar prevede un lancio graduale dei nuovi modelli tra il 2026 e il 2028:

Polestar 5: la Gran Turismo elettrica

La prima a debuttare sarà la Polestar 5, una grand tourer elettrica a quattro porte dall’impronta sportiva, attesa in consegna nell’estate 2026. Dopo la presentazione alla IAA Mobility 2025, la vettura ha già aperto gli ordini in Europa, con prezzi di listino premium. Questa GT rappresenta il “halo car” del marchio, con tecnologia avanzata e un design elegante che punta a sfidare vetture di segmento alto.

Polestar 7: SUV compatto premium

Chiuderà la roadmap la Polestar 7, un SUV compatto premium, atteso per il 2028. Questo segmento è tra i più dinamici in Europa e potrebbe aiutare Polestar a conquistare nuove quote di mercato.

La scelta di un SUV compatto riflette la domanda crescente in Europa per veicoli elettrici pratici e versatili, adattabili tanto alla città quanto ai viaggi.

La nuova gamma/ E due rivisitazioni: Polestar 2 e 4

Variante estesa della Polestar 4

Sempre nel 2026, verso la fine dell’anno, arriverà una nuova variante della Polestar 4. Secondo l’annuncio ufficiale, non si tratterà solo di un aggiornamento di potenza o batteria, ma di una nuova configurazione di carrozzeria pensata per ampliare l’appeal del modello, probabilmente con maggiore spazio e versatilità per i clienti.

La Polestar 4 è finora uno dei modelli più venduti della casa svedese, e questa variante potrebbe rispondere alle richieste di praticità di chi cerca un mix tra SUV e station wagon.

Polestar 2 di nuova generazione

Nel 2027 è prevista la nuova generazione della Polestar 2, il modello che ha lanciato il brand nel mondo EV e che ha rappresentato l’ alternativa alla Tesla Model 3. Sarà una rivisitazione completa, con nuovi contenuti tecnici e stilistici, anche se Polestar non ha ancora rilasciato specifiche dettagliate.

Questo modello è cruciale per il marchio perché rappresenta l’offerta di volume che può avvicinare un pubblico più ampio alla mobilità elettrica premium.

La visione futura del brand

Per il mercato italiano ed europeo, questa strategia di espansione può rappresentare un’opportunità interessante, soprattutto se Polestar riuscirà a ottimizzare prezzi, rete di assistenza e ricarica. Al momento, non tutte le specifiche relative a versioni, autonomia e disponibilità saranno note prima dell’avvicinarsi dei lanci.

Inoltre, la competizione nel segmento EV premium è alta e include marchi consolidati e nuove realtà: la capacità di differenziarsi con design, tecnologia e servizi post-vendita sarà fondamentale.

Polestar sta investendo in modo deciso, facendo leva sulla spinta ricevuta dal successo commerciale del 2025 e puntando su crescita sostenibile e ampliamento della rete globale di vendita. La casa punta anche a una crescita “a doppia cifra” nei volumi nei prossimi anni, accompagnata da una rete retail più capillare.

Questa strategia – se supportata da efficaci piani di produzione e da una presenza solida nel Vecchio Continente – potrebbe consolidare Polestar tra i protagonisti della mobilità elettrica mondiale.

