Polestar inaugura a Milano il suo Temporary Space

Polestar apre le porte del suo Temporary Space in centro a Milano e raddoppia la rete vendita italiana con due nuovi partner, uno a Modena e l’altro a Torino.

Apre le porte in pieno centro a Milano il Polestar Temporary Space. Un luogo d’incontro in Corso Venezia 2 dove sarà possibile esplorare il brand scandinavo, partecipare a eventi, talk e incontri, oppure per fare semplicemente una chiacchierata su innovazione tecnologica e mobilità sostenibile.

Il Polestar Temporary Space ha aperto al pubblico ieri 11 ottobre e chiuderà il 09 dicembre 2024. Ovviamente i visitatori avranno l’opportunità di toccare con mano la Polestar 4, l’ultimo modello presentato, una Suv-Coupè che con eleganza nasconde moltissima tecnologia. I Polestar Specialist guideranno i visitatori attraverso le diverse configurazioni disponibili dei diversi modelli in gamma. Inoltre sarà possibile anche prenotare Test drive in loco o attraverso il sito.

“L’obiettivo è, come sempre, offrire al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente, e questa volta lo facciamo in una location centrale e strategica come Corso Venezia, proprio accanto alla centralissima Piazza San Babila- spiega Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia-. Questo spazio si configura come un punto di incontro con la forte energia di una città all’avanguardia a dimostrazione della forza di Polestar di attrarre un pubblico sempre maggiore e selezionato. Abbiamo pensato ad un calendario fitto di eventi pubblici e privati e la possibilità di testare comodamente i due nuovi SUV ad alte performance, Polestar 4 e Polestar 3, per offrire un’esperienza a 360 gradi”.

Polestar sempre più presente in Italia

L’inaugurazione del Temporary Space è stata anche l’occasione per presentare alla stampa i piani commerciali del brand svedese. Dal 1° ottobre, l’azienda ha adottato un nuovo modello di distribuzione e ha ampliato la sua rete di partner in Italia. Polestar ha scelto un modello di distribuzione Non-Genuine-Agency per permettere ai partner di assumere un ruolo più orientato al commercio.

Si aggiungono alla rete due nuovi riferimenti per il nord Italia: Gino Spa a Torino e Motorsclub srl a Modena. Questi si andranno ad aggiungere a Lario Bergauto Spa a Milano e a Car Room srl a Roma.

“Mentre continuiamo a espandere la nostra presenza in tutta Europa, l’Italia rappresenta un mercato fondamentale per Polestar – ha dichiarato Dimitris Chanazoglou, Managing Director Polestar Italy –. Espandendo la nostra rete di partner e introducendo un modello di distribuzione più dinamico, siamo sicuri di poter offrire ai consumatori italiani un’esperienza ancora migliore mentre esplorano i nostri veicoli elettrici premium, inclusi i nuovi Polestar 3 e Polestar 4.”

