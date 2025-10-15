Polestar Fleet Telematics: gestione intelligente e connessa per flotte elettriche







Polestar lancia Fleet Telematics, una nuova piattaforma digitale “intelligente” pensata per ottimizzare la gestione delle flotte di veicoli elettrici.

Il servizio, annunciato a Göteborg, nasce per offrire agli operatori strumenti di monitoraggio in tempo reale delle flotte, analisi avanzate e integrazione immediata con i principali sistemi di fleet management, senza necessità di hardware aggiuntivo o costi di installazione.

Una piattaforma smart al servizio delle flotte

Polestar Fleet Telematics è stato sviluppato in collaborazione con Echoes, Geotab e High Mobility, tre realtà di riferimento nel campo dei dati connessi e della mobilità digitale. L’obiettivo è fornire agli operatori di flotte una visione completa e aggiornata delle proprie auto elettriche, per gestire in modo più efficiente i veicoli, così da ridurre i costi e migliorare la sostenibilità delle operazioni.

Attraverso una connessione diretta al sistema del veicolo, la piattaforma consente di monitorare parametri come stato di carica della batteria, consumi, posizione e abitudini di utilizzo. Questi dati, elaborati in tempo reale, diventano la base per una pianificazione più precisa, fondamentale per le aziende che gestiscono grandi flotte di veicoli elettrici.

Le funzionalità di analisi predittiva permettono ad esempio di stimare i fabbisogni di ricarica, pianificare la manutenzione e prevenire fermi macchina non programmati. Con vantaggi reali.

Sistema scalabile e multi-mercato

Uno dei punti di forza della piattaforma è la compatibilità con i software di gestione già esistenti. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici di livello internazionale, Fleet Telematics si integra facilmente con le soluzioni Geotab e High Mobility, evitando alle aziende costosi processi di adattamento.

In questo modo, Polestar offre un ecosistema aperto e scalabile, pronto per essere implementato in diversi mercati e adattato alle normative locali. Un approccio che si allinea alla strategia del marchio svedese: semplificare la transizione verso la mobilità elettrica con strumenti digitali efficaci e accessibili.

Il lancio di Polestar Fleet Telematics si inserisce in un contesto in cui le flotte aziendali europee stanno accelerando la conversione all’elettrico, spinte dagli obiettivi di decarbonizzazione e dai vantaggi fiscali. Polestar Fleet Telematics sarà disponibile sull’intera gamma del marchio, dalla Polestar 2 fino ai futuri modelli Polestar 3, 4 e 5, offrendo così una piattaforma unificata per le flotte a livello internazionale.