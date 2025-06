Polestar 3. Vale 100.000 euro? Perché sì e perché no!

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Abbiamo provato la Polestar 3. Un’auto che nasconde molte più qualità di quanto mostri in apparenza. Sono infatti numeri la sua forza con tantissima autonomia, tanti cavalli e una guida di livello.

Sarà per l’aria scandinava, elegante e decisamente poco muscolosa, ma questa Polestar 3 sembra molto più tranquilla di quello che i numeri ci dicono. Nel parlarvi di questo suv i numeri contano e sono decisamente impressionanti. Iniziamo dalla lunghezza: quasi 5 metri, 4,90 per la precisione e 2 metri di larghezza. Pesa 2.400 kg e il prezzo… 100.000 euro. Ogni valutazione va fatta tenendo sempre in considerazione questi numeri.

Estetica e aerodinamica

Partiamo però dalle linee esterne perché tanto c’è da dire sull’estetica e ancora di più sullo studio aerodinamico. Poletar ha fatto un SUV di grandi dimensioni, ma non ha certamente rinunciato alle prestazioni al divertimento di guida. Ogni dettaglio conta allora, ad iniziare dal frontale che nasconde uno spoiler per convogliare i flussi e tenerli aderenti al cofano per poi seguire le linee molto tese dei montanti fino ad arrivare al grande alettone posteriore.

Questo slideshow richiede JavaScript.

I gruppi ottici, caratteristici di Polestar ad Y regalano uno sguardo elegante e sportivo. Nella fascia centrale troviamo tutti i sensori e la telecamera frontale. I gruppi luminosi sono molto puliti anche al posteriore, perfettamente integrati.

Il bagagliaio è da 484 litri che arrivano a 600 se calcola lo spazio fino al tetto. Polestar ha inoltre realizzato un comodo il sistema su due livelli permette di caricare zaini o le borse della spesa e anche in verticale e di attaccarli a dei ganci appositi. Lo spazio di carico è tanto, ma se pensiamo ai numeri detti all’inizio, magari ci si poteva aspettare anche qualcosa di più.

Questione di scelte, Polestar ha privilegiato il confort dei passeggeri lasciando davvero tantissimo spazio a chi viaggia nei sedili posteriori. L’abitacolo è enorme, merito dell’interasse da 3 metri e ovviamente anche delle dimensioni generali.

Gli interni della Polestar 3

Mi metto bello comodo sul divano posteriore, sotto questo enorme tetto panoramico, per parlarvi degli interni. Ovviamente i materiali sono di altissima qualità, gli accoppiamenti impeccabili e la quasi totalità dei rivestimenti è realizzata con materiali ecosostenibili. Il design è molto semplice, molto minimale anche nei colori, unico guizzo le cinture di sicurezza arancioni.

A me piace molto ma, sempre tornando ai numeri dell’inizio, su un’auto da 100.000 euro è lecito aspettarsi qualcosa di più in termini di raffinatezza. Non dico di lusso, ma di ricercatezza.

Elettronica e strumentazione

Elettronica. Il sistema Polestar è uno dei miei preferiti. La politica generale è quella di avere tante regolazioni selezionabili nei menu e poche distrazioni durante la guida. Di fatto una volta che abbiamo selezionato le impostazioni che preferiamo non c’è bisogno di avere decine di pulsanti per poi ripensarci.

Non abbiamo nessun pulsante di accensione del veicolo (evviva!), solo due leve la sinistra regola frecce e tergicristalli, con la destra scegliamo le marce e con un’ulteriore click in basso si inserisce in Cruise control. La parte multimediale è controllata da una manopola sul tunnel centrale. L’impianto audio di questa Polestar 3 è un capolavoro: un Bowers & Wilkins da 1.610 watt, 25 altoparlanti, altoparlanti anche nel poggiatesta del pilota, Dolby Atmos, Audio 3D Surround, Cancellazione attiva del rumore stradale. Fino ad ora non ho mai provato nulla di pari livello.

In plancia ci sono due display. Uno da 9 pollici dietro al volante che ci fornisce i dati essenziali di guida, io lo uso molto anche per seguire la navigazione e magari qualche pollice in più non sarebbe stato male. Il display centrale da 14,4 pollici è il cervello della Polestar 3 e si basa su Android auto. Come navigatore integra Google Maps, sistema molto affidabile anche quando andiamo a calcolare le tappe di ricarica piuttosto che prevedere la carica residua a destinazione. Molto semplice il menù delle impostazioni con tasti per le regolazioni molto intuitivi e molto chiari. Mi piace molto l’app di monitoraggio dei consumi che è molto completa ci mostra tutti i dati anche in tempo reale.

Motore e batteria

La polestar 3 nella versione Single Motor ha un motore da 220 kW mentre nella versione Dual Motor ha due motori a magneti permenenti da 180 kW con raffreddamento a liquido. Noi stiamo guidando la versione con Performance pack che arriva a 380 kW (517 CV) con l’impressionante coppia di 910 Nm.

Anche questi dati vanno letti tenendo a mente i numeri dati all’inizio, ricordando soprattutto i 2.400 kg di peso. Polestar ha costruito un SUV che punta al confort, alla comodità, ma non ha rinunciato alle performance. Per rendere scattante e reattiva un’auto di questa stazza ha quindi dovuto scegliere motori di questa potenza.

Ovviamente motori potenti e peso elevato significano consumi elevati, ma non poi tanto quanto ci si potrebbe aspettare. In autostrada viaggiando a 110 km/h percorre 100 km con 22 kWh, se si sale a 120 ne servono 25 e ai limiti di legge (130 km/h) si arriva a 28 kWh.

La batteria è da 111 kWh e la Polestar 3 ha una ricarica rapida fino a 250 kW che permette di passare dal 10 all’80% in circa mezz’ora. La ricarica in corrente alternata invece si ferma a 11 kW. Autonomia dichiarata 570 km per la versione che stiamo guidando, di oltre 700 per la single motor. L’autonomia reale è intorno ai 450-500 km sempre in riferimento alla versione dual con performance pack.

Come va la Polestar 3?

Appena saliti trovare la posizione perfetta è semplicissimo grazie a regolazioni millimetriche su sei assi. Le sensazioni di guida in generale sono di grande fluidità. È un’auto piacevole da guidare, molto stabile e grazie alle sospensioni pneumatiche attive non si ha l’impressione di essere al volante di un SUV.

Scegliendo il setting più rigido i trasferimenti di carico sono quasi impercettibili e l’ingresso in curva è senza alcun ondeggiamento. L’anteriore è preciso, anche se si alleggerisce un po’ quando andiamo a calcare con decisione sull’acceleratore.

L’accelerazione infatti non sembra avere limiti, anche se rimane sempre gestibile e la curva di progressione sul pedale è molto ben calibrata. Lo stesso si può dire dei freni. Nonostante i pesi in gioco sono importanti, la frenata è impeccabile, merito dei dischi da 400 mm e delle pinze Brembo.

Conclusioni e prezzi

La Polestar 3 è un’auto che punta i nato sotto tutti i punti di vista. Grandi numeri (autonomia, batteria, potenza) e grandi prestazioni. Ha l’aspetto e l’eleganza di un suv scandinavo ma si guida con leggerezza e buona agilità. Ovviamente, non aver cercato compromessi ha un prezzo, un prezzo piuttosto alto. Il costo della Polestar 3 è di 99.900 € per la Performance, 92.900 per la Dual motor e 85.900 per la Sigle motor.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-