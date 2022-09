Polestar 3 e Lightyear, EV in arrivo

Polestar 3 e Lightyear 0: altre due elettriche in dirittura d’arrivo. La prima è un grande Suv, la seconda l’attesissima auto olandese ricoperta di pannelli solari.

Polestar 3: un super-Suv con versione top da 530 Cv-910 Nm

Mancano pochi giorni al 12 ottobre, giorno in cui la Polestar 3 verrà svelata ufficialmente a Copenaghen. Ma la Casa svedese, di proprietà della cinese Geely, ha già anticipato le immagini del nuovo modello, l’ennesimo grande Suv a batterie. È il terzo prodotto della Casa nata come spin-off elettrico della Volvo, anch’essa parte della galassia Geely, dopo la Polestar 1 (ibrida plug-in) e la Polestar 2, una berlina elettrica. La Polestar 3 nasce per entrare in concorrenza diretta con costosi Suv come la Porsche Taycan e la Tesla Model X. Potenze e autonomia della gamma verranno comunicate a Copenaghen. Ma si sa già che sarà disponibile una versione con Performance Pack, che aumenterà la potenza del sistema a doppio motore elettrico. Arrivando fino a 530 CV (380 kW), con un’impressionante coppia di 910 Nm. Roba da aggrapparsi al sedile in fase di accelerazione.

Lightyear, via alla pre-produzione, prime consegne entro fine 2022

Non era scontato che la start-up olandese, nata come costola del Politecnico di Eindhoven, arrivasse al traguardo della produzione. E invece pare proprio che ci siamo: Valmet Automotive ha completato il primo veicolo di pre-produzione nel suo stabilimento di Uusikaupunki, in Finlandia. La pre-serie è l’ultima affinamento prima della produzione vera e propria, che inizierà entro poche settimane, con l’obiettivo di effettuare le prime consegne a fine anno. Valmet, uno specialista nel produrre auto per conto di terzi, assicura che il lavoro per allestire la catena di montaggio procede nei tempi previsti. E che il processo sarà dotato “di tecnologie di produzione all’avanguardia“, compreso un robot collaborativo per la saldatura laser. La Lightyear è accreditata di un’autonomia di 725 km, nonostante una batteria da 60 kWh. Questo grazie all’apporto del fotovoltaico e a una straordinaria efficienza aerodinamica. In autostrada è in grado di percorrere almeno 400 km ai 130. Qui altre info.