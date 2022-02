Polestar 2 ha stregato Matteo: “Tesla addio”

Polestar 2 ha stregato Matteo Valenza. La vera rivale del Model 3 ha impressionato il nostro amico Youtuber che di Tesla se ne intende, guidandone una da anni. Matteo è un tipo curioso e, dato che la Polestar 2 non è ancora in vendita in Italia, ha fatto una capatina in Svizzera per provarla. Rimanendone impressionato. Articolo+VIDEO.

Polestar 2 ha stregato Matteo/ 540 km di autonomia

Polestar, marchio premium di Volvo-Geely, con questa macchina sta riscuotendo un grande successo. Ci troviamo di fronte a un’auto che si fa notare per semplicità e bellezza, ma soprattutto per le doti di autonomia (fino a 540 km nel ciclo WLTP). Il marchio svedese ha voluto offrire prestazioni al top, puntando sulla trazione integrale e sull’efficienza dei suoi motori, che generano oltre 400 cavalli e 600 Nm di coppia. Le batterie al litio (fino a 78 kWh) sono rigorosamente raffreddate a liquido. L’auto viene proposta in diversi allestimenti: a motore singolo, con batteria da 64 kWh o 78 kWh, o a trazione integrale, con la batteria più capace. L’autonomia minima, in ogni caso è di 480 km e la massima, nella versione con doppio motore e batteria da 78, è appunto 540 km.

I connotati: più alta dei competitor, con un bel baule

La Polestar 2 non è enorme: misura 4,6 metri di lunghezza e 1,8 in larghezza. Per quanto riguarda l’altezza, abbiamo 1479 mm nella versione base. Nella versione Performance l’auto si assetta un filino, diminuendo la sua altezza da terra di 5 mm. A prescindere dal fatto che sia una berlina, tende ad essere più alta rispetto alla concorrenza, probabilmente per garantire una guida più efficiente e comoda. Il suo baule è decisamente capiente e il volume di carico è di circa 438 litri. Il portellone ha una bocca d’ingresso molto ampia e abbattendo i sedili posteriori si riesce ad ottenere uno spazio piuttosto generoso.

Il design? Sono i dettagli a fare la differenza

Per quanto riguarda il design, ci sono numerosi dettagli che fanno la differenza. Particolare il frontale, con la griglia priva di logo, che si trova invece sul cofano. Il gruppo ottico è quasi incastonato nella carrozzeria e non mancano neanche le appendici aerodinamiche e le prese d’aria che comunicano aggressività e sportività. Soprattutto nella versione Performance. Sulla fiancata, gli specchietti retrovisori sono senza cornice e in retromarcia possono anche essere reclinati verso il basso per migliorare la visibilità. Le maniglie delle portiere possono essere trovate facilmente anche al buio, grazie alla proiezione a terra integrata. Basta toccare una maniglia per bloccare e sbloccare l’auto perché è touch e anche keyless. Nella parte inferiore della fiancata, una scanalatura che caratterizza un po’ tutta la vettura e incanala i flussi aerodinamici. Sul retro una fascia luminosa adattiva da 288 led che si regolano da soli in base alla luminosità dell’ambiente circostante, per bilanciarne la visibilità e preservare la batteria.

Polestar 2 ha stregato Matteo “Sembra fatta su misura per me”

Gli interni di Polestar 2 sono veramente lussuosi, ci troviamo di fronte alla massima espressione di design di Volvo. L’auto è subito accessibile dal display centrale, animato da un sistema infotainment di eccezione, il Google Android Automotive. Questa berlina è la prima auto in assoluto a montare il sistema operativo di Google al completo. Qui Google ha fatto veramente un buon lavoro con un display veloce e reattivo. Troviamo un assistente vocale sempre attivo e connessione al cloud gratuita per tre anni. Con aggiornamenti Over The Air (OTA) da remoto e possibilità di installare anche app di terze parti (Spotify, YouTube ecc).

Come guidare una vera sportiva: è l’anti-Tesla

E ora la guida, la parte più importante. Lo sterzo è molto diretto, non si imbarca assolutamente, “sembra di guidare un’auto sportiva“, commenta Matteo tra un urlo di compiacimento e un altro. La versione Performance tiene la strada alla grande. Il nostro amico Youtuber fa notare che le pinze anteriori sono più grandi di quelle posteriori, ma la prova di frenata va molto bene. La Polestar guidata da Matteo è la versione 4×4, accreditata di 600 Nm di coppia, che non è il punto più alto. Il top si raggiunge a 1000 Nm, esattamente come per Tesla, anche se questa è in tutto e per tutto l’anti-Tesla. Matteo è super soddisfatto della guida di quest’auto. Dopo il suo giro di prova anche l’incertezza sull’autonomia svanisce, i consumi sono giusti.

Polestar 2 ha stregato Matteo / “Pollice su, questa la comprerei!”

Per verificare la tenuta di strada Matteo fa una puntata in montagna. Approfittando dei tornanti, prova l’angolo di sterzata, che è più che soddisfacente. Si sentono le gomme incollate a terra e l’inserimento in curva è degno di un’auto sportiva. Le dimensioni dell’auto non sono esagerate come quelle di un’auto americana, anzi sono molto da auto europea. I prezzi non sono esagerati, vanno dai 45.000 ai 65.000 euro della versione Performance. Matteo ci lascia assicurandoci che questo è solo il primo video dedicato a questa auto, perchè sulla Polestar 2 “c’è tanto da dire“. Per il momento per il nostro amico Youtuber, questa auto merita decisamente un pollice in su!