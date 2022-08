Pol Lux: il catamarano svedese che va con il sole

Con Pol Lux si naviga con il sole. Lenti, a 4 nodi, ma se arrivano le nuvole o si vuole aumentare la velocità ci sono le batterie che permettono di raggiungere i 12 nodi. E con una velocità di 7 nodi, di avere un’autonomia da 60 miglia.

Viene dalla Svezia questo catamarano solare della Pol Boat, realizzato in sinergia con la società Above, che sta per vararlo e introdurlo nel mercato. Ci siamo quasi.

Le tappe di costruzione su Facebook

A inizio giugno il primo scafo fuori dallo stampo, poi il 18 dello stesso mese il secondo e dal 10 luglio via all’installazione dei sistemi di bordo. Una cronistoria raccontata sui social fino alla prima messa in acqua e la posa del tetto con i pannelli solari.

Meta vicina e da Pol Boat spiegano la filosofia industriale: “È davvero sorprendente come una barca possa essere progettata al computer e dopo aver fatto viaggiare diversi componenti in molte manifatture possa tornare e diventare una barca reale“. Artigianato 4.0.

Navigare con il sole, a bordo del catamarano con otto passeggeri

L’aspetto più interessante di questa imbarcazione dal punto di vista ecologico è la possibilità di navigare alimentati dal sole grazie ai pannelli solari. Ancora non abbiamo tutte le specifiche tecniche ma sappiamo che in questa modalità la velocità è di 4 nodi. Quella massima raggiunge i 12 nodi e quella di crociera i 7 nodi, per un’autonomia massima di 60 miglia.

Il catamarano, lungo 7,8 metri e largo 2,5, può ospitare otto passeggeri che possono godere dell’ombra del tendalino fotovoltaico. Le panche su cui accomodarsi possono trasformarsi in letti su cui riposare e c’è ampio spazio per socializzare con amici e famiglia. Un pic-nic galleggiante sull’acqua.

Si punta sullo scafo leggero, spinto da due fuoribordo

Per una buona navigazione e con lunga autonomia è fondamentale la qualità delle celle fotovoltaiche e delle batterie, ma svolge un ruolo fondamentale pure il peso dello scafo. Uno dei punti di forza secondo i manager dell’azienda. Dalle prime foto si nota l’uso del sughero che garantisce la leggerezza necessaria.

Il catamarano è molto utilizzato dai cantieri che puntano sulla mobilità solare ed elettrica grazie ad un minore attrito con l’acqua. I motori? Si opta su due fuoribordo ePropulsion, serie Navy che possono essere di diversa potenza. Sul sito Internet c’è una lunga lista d’attesa per chi vuole acquistare Pol Lux.

C’è dell’elettrico in Svezia

Quest’ultima impresa nautica è l’ulteriore conferma del forte interesse degli svedesi per la nautica elettrica. Ricordiamo due aziende di taglia industriale che si stanno affermando: X Shore e Candela Boats. Costruttori di barche che stanno realizzando stabilimenti e con il pieno di prenotazioni. Un Paese a cui guardare.

