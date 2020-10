PodBike, velomobile col “cappotto” per pedalare al gelo

Una e-bike? Una city e-car? Uno scooter elettrico? Impossibile definire questa PodBike (qui il sito) che arriverà nel 2021 e oggi raccoglie finanziamenti con una campagna di crowdfunding. PodBike arriva dalla Norvegia, e questo spiega il perchè della carrozzeria con impianto di riscaldamento integrato (per i mercati mediterranei sarà sostituito da un ventilatore).

La linea è filante; un siluro, un uovo o una supposta, scegliete voi il paragone che preferite. Alcune soluzioni, però, sono davvero geniali. Per esempio il sistema di sollevamento in verticale che riduce lo spazio occupato in sosta a meno di un metro quadrato. Per definire PodBike è necessario forse coniare un nuovo termine, che potrebbe essere Velomobile. Quattro ruote, pedali, motore elettrico in assistenza, carenatura aerodinamica che migliora la penetrazione nell’aria e protegga dalle intemperie. Non sono eBike, perché la posizione di guida è reclinata e si sta seduti con la schiena sdraiata, ma il peso è molto simile: 30 kg in tutto, compresa la batteria. L’ideatore di PodBike, parlando dei buoni motivi per adottare la sua Velomobile, aggiunge anche la sicurezza. Lo spiega nel video qui sotto.