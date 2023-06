Poco rispetto per il Sud nei numeri Tesla?

Poco rispetto per il Sud nelle statistiche che abbiamo pubblicato sulle vendite di Tesla nelle varie parti d’Italia? È l’accusa di Flavio, da Caserta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Poco rispetto per il Sud? “Qui si vende molto di più rispetto ai vostri numeri”

“Scrivo in seguito alla vostra risposta SBAGLIATA data ad un lettore di Milano, Stefano Cozzi, il quale sostiene che le Tesla al Sud Italia non si incontrano mai. E voi, di risposta, gli date anche ragione, inserendo una tabella con i numeri di Tesla vendute per città, e tra queste non c’è neanche una città del Sud Italia! Ovviamente il vostro, compreso quello del lettore, altro non è che un preconcetto sbagliato. IL GRANDE NORD DOVE SI VENDONO LE AUTO COSTOSE E IL PROFONDO SUD DOVE SERVIREBBERO AUTO DA NON OLTRE I 20MILA EURO! Che orrore, vi seguo con piacere da tempo, ma questa volta avete toppato alla grande, sia in termini di statistica che in termini di rispetto per la nostra parte d’Italia! Io, ai primi di Febbraio, presso il P.V. TESLA all’uscita autostradale di Caserta Sud, ho ordinato una Tesla Y per la quale sembrava ci volesse meno di un mese per la consegna…L’avevo scelta possibilmente grigia, ma mi andava bene anche bianca o addirittura nera, la volevo subito, per cui non ho messo vincoli!“.

“Ho da poco ritirato una Model Y, come me vedo tanti altri qui…”

“L‘auto mi è stata consegnata a fine marzo, l’ho dovuta prendere Blue per averla prima, sono contentissimo. Ma, insieme alla mia, a fine marzo, la TESLA di Caserta ha consegnato 250 auto, cifra molto diversa da quanto scrivete in quella tabella! E so per certo che numeri analoghi stanno facendo anche in questi mesi successivi! Non credo che il ricco cliente di Bergamo o di Brescia viene a prendersi l’auto a Caserta solo per non saprei proprio quale motivo, vi sembra? Quindi le macchine vendute a Caserta saranno di gente che abita tra Caserta e Napoli e relative province! Tanto è vero che, da quando ho preso la mia Y, mi sembra di vederla da tutte le parti, se ne vedono tante in giro! Stesso discorso per le colonnine di ricarica: ce ne sono direi anche abbastanza, e sempre di nuove ne mettono. E finora non ho avuto nessun problema a ricaricare, in fast come in Tesla Charger. Per cui non capisco proprio il vostro ostracismo verso il Sud, espresso nella risposta a quel lettore!“. Flavio Cuccaro

Risposta. Nessuno ostracismo verso il Sud, ci mancherebbe, tutto il contrario. Ci siamo limitati a pubblicare dati ufficiali desunti dalle statistiche CED del Ministero dei Trasporti, pubblicati dalla testa specializzata Interauto News. Dati che confermiamo. Secondo queste rilevazioni ministeriali, nella provincia di Caserta nei primi 4 mesi del 2023 sono state immatricolate 43 Tesla, contro le 68 di Napoli, le 44 di Salerno e le 21 di Avellino . Quanto alle ricariche, siamo ben lieti di apprendere che ne stanno installando tante, anche Fast e Super Fast: finora avevamo ricevuto solo lamentele di tono contrario…

