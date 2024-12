Poche colonnine? Non a Colorno: “Troppe e rubano i parcheggi”

Poche o troppe le colonnine vengono sempre trasformate in un problema. Emblematico il caso dell’ufficio postale di Colorno, Comune in provincia di Parma. Qui la destinazione di cinque stalli su nove alla ricarica di auto elettriche ha scatenato la polemica. «Rubano parcheggi».

Sui social l’ira contro gli stalli di ricarica per le poche auto elettriche

Su Facebook, nel gruppo dedicato ai commenti sulla vita nella comunità, è apparsa la foto e soprattutto il commento: «Su 9 parcheggi disponibili ben 5 sono stati riservati perché destinati alla ricarica di auto elettriche».

Chiaro il giudizio di valore negativo verso la mobilità elettrica e la tutela della salute. Immancabile l’ironia. «Che dire, ancora una volta ha prevalso equità e rispetto per l’utenza, frutto di uno studio statistico approfondito sulla percentuale di auto elettriche circolanti. Pensieroso». Firmato Vincenzo Mangini.

Zero attenzione del signore alle statistiche sulle malattie respiratorie, ben più gravi rispetto alla scarsità di parcheggi in un Comune di soli 9mila abitanti.

E via alla carica dei no watt: il problema non è l’inquinamento ma l’auto elettrica

Il bacino padano è uno dei territori più inquinanti, ma il problema è l’Europa. Come si legge in tanti commenti: «È l’Europa che finanzia questo tipo di parcheggio, o lo fai così o niente soldi, vogliono importi a tutti i costi l’auto elettrica».

Dimenticando i morti da smog e che le scelte politiche europee sono prese da rappresentanti del popolo. Non da una dittatura.

Per fortuna c’è anche chi spiega che Colorno non è una metropoli: «Anziani e disabili a parte, andare a piedi alle poste secondo me dovrebbe essere il minimo in un paese come Colorno». Firmato da Maurizio Scaltritti.

Luca Araldi tira fuori la solita storia dell’energia, dimenticando che le emissioni locali, quelle più pericolose per la salute sono a zero con le auto elettriche. «Dipende in che modo viene prodotta l’energia necessaria per ricaricarle».

E via con i luoghi comuni e la vera e propria disinformazione: «Quelle delle colonnine è facile che qui in Italia venga prodotta con combustibili fossili e nel caso le conversioni energetiche necessarie per fare il pieno sono complessivamente molto più inquinanti di quelle che servono per far funzionare una vettura con motore endotermico».

