Poche colonnine, Italia terzultima in Europa

Poche colonnine, l’Italia esce terzultima in Europa per diffusione di ricariche nell’EV Readiness Index realizzato da Leaseplan e 14° nella classifica generale.

Poche colonnine, insufficienti per le EV in circolazione

Ecco in 4 punti le conclusioni del report realizzato dalla società olandese di noleggio:

1- L’adozione di auto elettriche è aumentata significativamente in quasi tutti i mercati, grazie a un numero maggiore di modelli disponibili in ogni segmento

2- L’infrastruttura di ricarica è ancora in ritardo. Ciò evidenzia l’urgenza che i governi investano in un’infrastruttura pubblica di ricarica solida e affidabile.

3 –Gli EV sono più convenienti che mai. La competitività dei costi è dovuta principalmente ai prezzi relativamente più contenuti dell’energia elettrica che alimenta gli EV. In particolare rispetto ai prezzi in aumento del diesel e della benzina e a migliori opportunità fiscali per i conducenti degli EV

4 –La Norvegia si classifica al primo posto in termini di preparazione agli EV, mentre la Repubblica Ceca e la Polonia si sono classificate agli ultimi posti. La Grecia presenta il punteggio con il più significativo miglioramento rispetto al 2021.

Leaseplan: trovare una ricarica diventa un incubo

L’Indice si basa su tre fattori: immatricolazioni di veicoli elettrici (EV), maturità dell’infrastruttura per gli EV e incentivi governativi presenti in ogni paese. Visti i risultati, Tex Gunning, numero di Leaseplan, usa toni molto duri con l’inerzia dei governi: “La mancanza totale di azioni governative relative all’infrastruttura di per veicoli elettrici sta creando una carenza di stazioni di ricarica in Europa. Con l’abbassarsi dei prezzi delle auto elettriche e la presenza di un maggior numero di conducenti, trovare una stazione di ricarica sta diventando un incubo crescente. Questo report vuole essere un campanello d’allarme per i politici in tutta Europa. Sono necessari investimenti urgenti in questo momento, per creare un’infrastruttura di ricarica complessiva a livello europeo. La guida elettrica è uno dei modi più efficaci con cui possiamo combattere il cambiamento climatico. E i governi devono rendere più agevole, anziché ostacolare, il passaggio all’elettrico per tutti i cittadini.

