Poche colonnine in Italia? Una bufala, ecco i numeri

Poche colonnine in Italia? Si continua a dire che siamo indietro rispetto agli altri Paesi europei. Ma se guardiamo i numeri, la realtà non è affatto così male.

Poche colonnine? In rapporto al mercato no

Produttori e concessionari continuano a invocare “un piano di infrastrutture per le ricariche per l’ammodernamento del paese e la velocizzazione della transizione“. La firma è quella delle tre associazione Anfia, Unrae e Federauto. Ma i grafici che corredano questa pressante richiesta non sembra confermare tutto questo ritardo. È ovvio che, come in tutti i settori economici, c’è un rapporto tra domanda e offerta. E se andiamo a vedere le vendite di auto elettriche, espresse in quote di mercato, scopriamo che l’Italia è agli ultimissimi posti in Europa (grafico sotto). Mentre invece per punti di ricarica (colonnine ogni 100 km) siamo sostanzialmente a metà classifica (grafico in basso) .

Ci sono Paesi, come la Germania, ormai almeno una nuova macchina venduta su cinque si ricarica con la spina, tra elettriche pure e ibride plug-in. In Italia siamo a una su venti, con un parco circolante di poco superiore al centinaio di migliaia di auto. Come si può pretendere una rete di livello nord-europeo, se poi non c’è ancora un potenziale di clienti che possa utilizzare tutte queste colonnine?

Fronti aperti: le autostrade e le autorizzazioni in città

I grafici che pubblichiamo a sostegno delle nostre tesi non sono nostri. Sono stati pubblicati proprio da Anfia, Federauto e Unrae in occasione di una conferenza-stampa a fine marzo. Siamo convinti che, se il rapporto fosse fosse tra numero di colonnine e circolante, l’Italia sarebbe nella parte alta della classifica. Molto lavoro resta da fare, ma arrivano continuamente nuovi attori ad annunciare la volontà di investire in Italia. Da ultimi NewMotion (Gruppo Shell) e la stessa Volkswagen.

Restano due grandi fronti aperti. Uno è quello delle autostrade, in cui bisogna colmare un ritardo imbarazzante. E qui Autostrade per l’Italia deve tenere fede all’impegno più volte ribadito dall’ad Roberto Tomasi di installare 136 stazioni HPC nelle aree di servizio. Le prime due, a brevissimo, a Modena Nord e Flaminia Est. Il secondo fronte è quello delle autorizzazioni nei centri urbani, che in città come Roma possono richiedere anni. Ma in generale non siamo così indietro come si vuol far credere, col solito vizio di auto-flagellarci.