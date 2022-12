Poche auto dividono come la Nissan e-Power

Poche auto dividono come la Nissan Qashqai e-Power. Fabrizio non riesce a spiegarsi il senso dell’auto col motore a benzina che alimenta sempre l’elettrico. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Che ne dite della Nissan Qashqai e-power? Ho la Nissan Leaf del 2020, è uno spettacolo, spendo la metà di un’auto con motore termico, quando non uso il fotovoltaico. Io penso che la Nissan Qashqai e-power sia il progetto più stupido finanziato dai PETROLIERI. In questa auto hanno messo tecnologia e materiale che sarebbe sufficiente per costruire due auto. Non riesco a spiegarne il senso. I petrolieri fanno di tutto per mantenere in piede quei quattro maledetti pistoni che inquinano tantissimo. Saluti da un ingegnere in pensione“. Fabrizio Saltari.

Risposta. C’è una celebre battuta nel film di Comencini “Tutti a casa“, film incentrato sulla dissoluzione dell’Esercito italiano al termine della Guerra: “Questi sono momenti in cui capita di vedere un marinaio a cavallo“. Ecco, la Qashqai e-Power è un po’ un marinaio a cavallo, un’auto che va sempre in elettrico, ma che non devi ricaricare: ci pensa un motore a benzina da 1,5 litri e 158 CV. Motore che, come abbiamo chiarito più volte (anche nel video qui sopra), non è in alcun modo collegato alle ruote. Siamo in un momento di transizione, anche la clientela è piuttosto disorientata e divisa. E la Nissan ha studiato un’auto per chi non ne vuole sapere di spine e cavi. E vuole continuare a fare rifornimento là dove l’ha sempre fatto: dal benzinaio. Possiamo definirla un’ibrida? In realtà no, proprio perché il motore a benzina ha solo una funzione di supporto. Anche se ha un ruolo più importante di altri marinai a cavallo come la BMW i3 Range Extender. In cui il motorino a benzina di 650 cc. serviva solo a ricaricare le batterie da 33 kWh in caso di necessità.

