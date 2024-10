Poca autonomia per la Peugeot e-408? La nuova berlina fastback francese debutta con 453 km, range che i media francesi definiscono “deludente”.

Poca autonomia? 453 km bastano per queste auto?

Stiamo parlando di un’auto di una certa dimensione, lunga 4,69 metri. E in questa categoria si viaggia ormai da 500 km in su. La Tesla Model 3, che è un po’ il riferimento, dichiara 513 km già nella versione più economica, a trazione posteriore, per salire a 629 nella versione a trazione integrale. In Peugeot, verosimilmente per contenere prezzo, peso e consumi (15,2 kWh/100 km), si è scelta una batteria NMC di taglia contenuta, 61 kWh lordi e 58,2 kWh netti. Quanto alla potenza, si arriva a 210 CV in modalità Sport, che si riducono a 190 CV in Normal e a 170 CV in Eco. Il prezzo annunciato per la Francia è d 43.900 euro ed è inferiore a quello della versione ibrida plug-in, che parte da 45.600 euro. Anche qui il confronto inevitabile è con Tesla: la Model 3 da noi parte da 41.990 euro e in termini di prestazioni è decisamente superiore.

Ricarica fino a 120 kW, in 30 minuti dal 20% all’80%

Quanto alla potenza, e quindi alla velocità di ricarica, la e-408 arriva a 120 kW: in 30 minuti si ricarica dal 20 all’80%. Anche qui la concorrenza (Tesla in particolare, ma non solo) dichiara valori decisamente superiori. In corrente alternata si arriva invece a 11 kW, con un caricatore trifase in dotazione di serie. Propulsione a parte, invece, la nuova Peugeot è uguale in tutto e per tutto alle versioni termiche, sul mercato già da due anni, senza un successo particolare. Questa versione elettrica della 408 ripropone diverse domande sulla capacità di competere dei marchi europei in una fascia di mercato già parecchio affollata. Non solo in termini di autonomia, ma anche di tempi di sosta per la ricarica. Siamo alle porte di un anno, il 2025, in cui i costruttori dovranno vendere molte più EV per evitare le multe già predisposte dalla UE. Avranno le gamme giuste per farlo?

