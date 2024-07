Altro che Piano per il clima: il governo decarbonizza con gas e nucleare

Più rinnovabili, che copriranno il 63% del fabbisogno di elettricità e il 40% di quello energetico complessivo. Ma la revisione 2024 del Piano per l’energia e il clima appena inviato a Bruxelles dal governo si basa ancora sul gas e sul ritorno del nucleare.

Un “sogno” per il governo, un nuovo incubo per gli italiani. Come era nelle previsioni, il governo di destra guidato da Giorgia Meloni insiste sul rilancio del nucleare per raggiungere l’obiettivo di “emissioni zero” entro la fine del 2050.

Lo ha ribadito ufficialmente, mettendolo nero su bianco, nella versione aggiornata del Pniec, il Piano integrato per l’energia e il clima che è appena stato consegnato a Bruxelles. In pratica, il piano che spiega come l’Italia terrà fede ai suoi impegni per la decarbonizzazione, indicati da Bruxelles.

E come intende farlo? Se da un lato ha rivisto al rialzo l’apporto delle rinnovabili, aumentando la capacità che verrà installata da qui al 2030 (quando arriveranno a coprire il 64% della domanda di elettricità), dall’altra è tornata a promettere la rinascita dell’energia nucleare in Italia.

Lo fa confermando la scelta di una tecnologia (i piccoli reattori Smr, Small modular reactor) ancora in via sperimentale e di cui non esiste ancora una applicazione industriale. Né si sa con certezza quando verranno commercializzati. Se non altro, si tiene conto che ci vorranno ancora anni per vedere qualche risultato. Ma l’obiettivo è comunque ambizioso: l’11% del fabbisogno elettrico al 2050.

Il governo alza l’asticella sulle rinnovabili, ma continua a sostenere l’uso del gas

Non solo: il Piano per il clima 2024 presentato a Bruxelles dal ministro Gilberto Pichetto Fratin insiste nel mettere in primo piano il ruolo del gas naturale, ben oltre gli investimenti necessari per non dipendere più dalle importazioni dalla Russia. Sollevando subito le critiche delle associazioni ambientaliste, da Greenpeace al Wwf, da Legambiente al Kyoto Club.

Il gas, è la giustificazione, servirà per coprire l’uscita dal carbone (sceso negli ultimi mesi a coprire non più dell’1-2% del fabbisogno, per lo più in Sardegna). Ma anche per mantenere in equilibrio il sistema fino a quando non sarà garantito un adeguato parco di sistemi di accumulo e di batterie.

Se non altro, il governo ha alzato l’asticella per gli obiettivi sulle rinnovabili. Nel nuovo Piano il target è di quasi il 40% dei consumi finali lordi di energia al 2030, “in linea con l’obiettivo comunitario”.

Mentre il 63% è la copertura del fabbisogno della sola elettricità. L’Italia al 2030 raggiungerà una potenza complessiva di 131 GW. Di questi, 79 dal fotovoltaico, 28 dall’eolico, 19 dall’idrico, 3 dalle bioenergie e 1 GW da fonte geotermica.

In particolare per gli altri settori energetici la copertura dei fabbisogni da rinnovabili è del 34% nei trasporti, del 36% su riscaldamento/raffreddamento, del 63%, del 54% rispetto al totale dell’idrogeno usato nell’industria.

Permessi per le infrastrutture: il governo vuole procedere a colpi di commissariamenti

Ma attenzione su questo punto. Un particolare interessante riguarda il sistema dei permessi e delle autorizzazioni. Se da un lato, il governo ha appena reso più difficile l’installazione di fotovoltaico nei campi con il decreto Agricoltura e dell’eolico assegnando le Regioni l’ultima parola sui progetti con il decreto sulle Aree idonee, con la revisione del Pniec cambia completamente idea.

Per accelerare la transizione e “garantire la stabilità del sistema energetico – si legge nel documento – occorrerà costruire nel medio termine una serie di infrastrutture fisiche (potenziamento delle interconnessioni, resilienza delle reti, stoccaggi di energia su vasta scala, sistemi di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica) la cui realizzazione dovrà necessariamente avere tempi autorizzativi ridotti, pur nel rispetto del dialogo e della condivisione con i territori”.

In altre parole, si potrà ricorrere sempre più spesso alla nomina di un commissario dotato di poteri sostitutivi, così come avvenuto per la realizzazione delle opere per i due rigassificatori di Livorno e di Ravenna.

Due pesi e due misure: a seconda delle lobby, dei vantaggi e degli interessi politici.

