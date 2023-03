Plug Inn, la app Renault per ricariche tra privati

Plug Inn: nasce la app Renault per le ricariche tra privati. L’iniziativa in Francia, per creare una community al servizio anche degli automobilisti di passaggio.

Plug Inn, come un Airbnb della ricarica presso privati

Plug Inn viene presentata come la nuova App “comunitaria” Renault, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. L’obiettivo è creare una rete che sia “un complemento intelligente alla rete di stazioni di ricarica pubbliche“. In pratica sta a queste ultime come esattamente Airbnb sta a un albergo. Invece di rivolgerti a una struttura professionale, vieni messo in contatto con un privato, concordando con quest’ultimo modalità e costi. E utilizzando l’app per individuare il luogo più opportuno e prenotare. Non a caso nel nome è stato utilizzato il termine Inn, che in inglese significa locanda. In Italia proporre una app del genere sarebbe più complicato, dato che la vendita di energia elettrica è regolata da norme più restrittive. Ma c’è chici sta lavorando , come i ragazzi di Sparke. Renault specifica che in Francia può aderire chiunque, indipendentemente dalla marca del veicolo che guida. E lancia un appello ai connazionali affinché si uniscano a questa community e la facciano crescere.

Il prezzo consigliato (in Francia) è di 4,50 euro all’ora

Renault assicura che la app Plug Inn “dispone di funzionalità semplici ed offre molteplici vantaggi sia ai proprietari delle colonnine private che ai conducenti“. Con queste 5 caratteristiche per chi vuole fruire del servizio: 1) Iscrizione gratuita 2) Prenotazione e geolocalizzazione delle colonnine di ricarica in anticipo. 3) Pianificazione della ricarica. 4) Ricarica e pagamento sicuri 5) Scoperta di attività e luoghi circostanti (durante la ricarica) individuati dai proprietari delle colonnine e geolocalizzati dalla App. Sul fronte di chi invece è disponibile a mettere a disposizione la propria ricarica, le 5 cose da sapere sono: 1) Iscrizione gratuita. 2) Condivisione e reddito ottenuto dalla colonnina sicuri (prezzo consigliato: 4,50 €/ora, importi versati mensilmente). 3) Simulatore di reddito per stimare i guadagni finanziari 4) Sistema di prenotazione semplice e flessibile per gestire le richieste in funzione delle disponibilità. 5) Cruscotto personalizzabile per seguire le statistiche sul reddito e utilizzo del servizio.