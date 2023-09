Plug & Charge sulle Hyundai, ci siamo: si parte con la Ioniq 6 e, a seguire, con la Nuova Kona in arrivo. Nelle stazioni abilitate non serviranno più app né card.

Plug & Charge sulle Hyundai, per ora solo nelle colonnine Ionity

È tutto molto più semplice: basta inserire il cavo di ricarica nell’auto e l’operazione viene autorizzata in automatico, così come il successivo addebito sul conto del cliente. Esattamente come accade per le Tesla nei Supercharger. Al momento, però, le uniche stazioni abilitate al Plug & Charge sulle Hyundai sono le Ionity (presenti anche in Italia) e le Aral Pulse (in Germania). Ma si tratta del protocollo del futuro, per semplicità e sicurezza, e c’è da scommettere che presto anche altre grandi reti seguiranno la stessa strada. Il Plug & Charge funziona secondo lo standard ISO 15118 ad alta sicurezza e crittografia, garantito dal ricorso all’operatore Hubject. Questo per proteggere da possibili violazioni il certificato memorizzato sul veicolo e la comunicazione con l’infrastruttura di ricarica. Inoltre anche la fatturazione è semplificata. In caso di sessioni multiple anche presso diversi operatori, i clienti ricevono sempre un’unica fattura mensile.

Operazione più semplice del pieno di benzina

Come si diceva, la Ioniq 6 è il primo modello Hyundai con funzionalità Plug & Charge, resa disponibile da uno dei più recenti aggiornamenti OTA, da remoto. Sulla Nuova Kona Electric, invece, sarà disponibile sin dal lancio, ormai imminente. Chi ha sperimentato sulla propria pelle disavventure di ricarica, con app che non dialogano con la colonnina o card strisciate inutilmente, sa quanto queste innovazioni contino. Si tratta di rendere la ricarica ancora più semplice del pieno di benzina, senza neppure dover inserire banconote o carte di pagamento.