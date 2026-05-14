Plug and charge fantasma nella Megane







Plug and charge fantasma nella Renault Megane: un lettore ha acquistato l’auto convinto di avere la ricarica senza tessere né app. Invece… Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Plug and charge fantasma: “Mi avevano assicurato che era previsto…”

“Ho appena acquistato la vettura nuova, una Renault Megane e-Tech, avendo avuto rassicurazioni da parte di tutti gli operatori della possibilità di ricarica (presso alcune reti, tipo Ionity) con il cosiddetto plug and charge. Dal momento che non riuscivo assolutamente ad attivarlo, sono stato preso in carico dall’assistenza clientela Renault. Che (ve la faccio breve), dopo una lunga serie di interlocuzioni (peraltro molto sollecite), ha dovuto affidarsi a Renault France per comunicarmi che… Megane E-tech non supporta il plug and charge!!! A parte il fatto che il sistema di infotainment prevede espressamente il comando, tutta questa storia mi sembra un ennesimo esempio della disinformazione e del pressapochismo imperante in molti operatori del mercato elettrico. Grazie dell’attenzione, cordialità“. Antonino Ferrara

La Renault l’aveva annunciato un anno e più fa…

Risposta. Effettivamente la presenza del plug and charge nelle Megane era stata annunciata dalla Renault già un anno e più fa. Per esempio Quattoruote in questo articolo riferiva che “ai clienti viene offerta la compatibilità con lo standard Plug & Charge all’interno del pacchetto Mobilize Charge Pass. Per utilizzare piattaforme di ricariche diverse con un unico account e tariffe agevolate”. La comodità di questa modalità di ricarica è fuori discussione: non hai bisogno né di tessera o di app. Basta inserire il cavo di ricarica e la vettura viene riconosciuta automaticamente dalla colonnina, con il successivo addebito del costo dell’operazione. Si tratta di capire se nel contratto di acquisto il plug and charge era previsto. In questo caso ci sembra logico che un’azienda importante come la Renault debba dare spiegazioni. E vediamo se altri proprietari di Megane ci fanno sapere se questa forma di ricarica è prevista nella loro auto.

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