Plenitude taglia i prezzi per due mesi (0,65 in DC). Che succede?

Plenitude on the road (ex Be Charge) taglia i prezzi dal 1° aprile a fine maggio: la ricarica in AC a 22 kW passa a 0,60 euro/kWh e quella in DC (tutte le potenze, comprese le ultrafast) a 0,65 euro.

Da Plenitude un segnale: via all’atteso calo prezzi?

Potrebbe essere l’auspicabile inizio di una nuova politica tariffaria. Mossa molto significativa, comunque, perchè arriva dal secondo network italiano, di proprietà del Gruppo Eni. Vedremo cosa farà ora Enel X, numero uno italiano della ricarica pubblica con circa il 40% del mercato e se si accoderanno gli altri network nazionali come Ewiva, A2A e Duferco e la neonata Spark Alliance che raggruppa Atlante, Electra, Ionity e Fastned.

L’offerta di primavera di Plenitude On The Road è già utilizzabile attraverso la rinnovata App del network e con la relativa carta RFID. Sono esclusi i contratti business e le colonnine gestite in conto terzi segnalate in app. E’ valida su tutta la rete italiana e a San Marino. Vale a dire 21 mila punti di ricarica ad oggi, che saliranno a 33 mila entro il 2028 e 40 mila nel 2030.

