Plenitude proroga a tutto giugno l’offerta di primavera

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Plenitude on the road ha prorogato fino al 30 giugno l’offerta di primavera in scadenza a fine maggio. Decisamente un bel segnale che sembrerebbe dimostrare il successo dell’operazione.

La promozione, introdotta in aprile, ha provocato un piccolo terremoto nel mondo della ricarica con una raffica di sconti anche da parte di Enel X, Ewiva e A2A, tanto per citare le principali reti.

Fino all’inizio di luglio, quindi, le tariffe a consumo saranno ancora di 0,60 euro per tutte le colonnine Quick (in AC fino a 22 kW) e di 0,65 per le colonnine Fast e Ultrafast (in DC da 50 fino a 300 kW). Le nuove offerte saranno in vigore per tutti gli utenti registrati della rete e in tutta Europa, ma con prezzi variabili da Paese a Paese.

L’effetto combinato Offerta+borsellino

Se combinate con le soluzioni prepagate, il cosiddetto borsellino, proposte da Plenitude le nuove tariffe diventano molto interessanti. Con una carta Plenitude on the road prepagata da 50 euro (53 il valore reale) la ricarica in AC costa effettivamente 0,566 euro, quella in DC fast e ultrafast 0,631. Con la prepagata da 100 euro (110 effettivi) il prezzo a kWh diventa 0,545 euro in AC e 0,59 in DC. Con la prepagata da 150 euro si scende rispettivamente a 0,529 e 0,573. Il borsellino è ricaricabile e deve essere svuotato entro sei mesi.

L’operazione sconti di Plenitude on The Road mira chiaramente a fidelizzare la clientela sulla propria rete. Una rete ormai tanto diffusa e capillare (oltre 21 mila punti di ricarica in Europa, di cui circa metà in Italia) da consentire al driver elettrico un uso in esclusiva.

Ora sarebbe interessante sapere quali risultati abbiano prodotto questi primi due mesi di sperimentazione. E se anche dopo la fine dell’offerta la nuove tariffe di ricarica segneranno finalmente un trend al ribasso di costi della ricarica pubblica in Italia. Riallineandoci finalmente ala madia europea.

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it-