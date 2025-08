Plenitude On The Road lancia la sfida qualità. I prezzi? Problema di sistema

Gli alti prezzi della ricarica sono un problema di sistema; in attesa che venga risolto – con la riforma delle tariffe praticate agli operatori da un lato e la crescita della domanda dall’altro – Plenitude on The Road continuerà a concentrarsi sulla qualità del servizio. Puntando su affidabilità, semplicità di utilizzo, interfaccia digitale, corretta ubicazione delle stazioni di ricarica, roaming selettivo. Lo spiega a “Fuoco Amico” Roberto Colicchio, Head Development and Sales Manager del network del gruppo Eni.

La promozione di primavera (o,60 euro a kWh in AC e 0,65 euro in DC su tutti i caricatori del brand), prorogata per tutto giugno, è stata accolta con interesse dagli utenti. «Ma come tutte le promozioni, per legge deve avere un termine – dice Colicchio -. Ora abbiamo lanciato la nuova offerta per i due mesi estivi (Sunny Days n.d.r.) e altre ne lanceremo in futuro. La nostra strategia è abbinare iniziative ad hoc a un pricing standardizzato e semplice».

I prezzi della ricarica? La zavorra sono i costi fissi

Per vedere un taglio generalizzato ai prezzi della ricarica è necessario invece che cali a monte il costo all’acquisto per gli operatori. Spiega Colicchio che il problema riguarda soprattutto la ricarica ad alta e altissima potenza in corrente continua allacciata alla rete in media tensione. Qui «i costi fissi sono molto alti» perchè parametrati sulla «quota di potenza di picco, che oggi si verifica al massimo una o due volte al mese». Una soluzione più realistica potrebbe essere «lavorare sulla quota di potenza media». Su questo, assicura, è in corso una interlocuzione costruttiva con Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

In alternativa, si potrebbero «spostare gli oneri di sistema sulla fiscalità generale». Ma qui, come anche nell’ipotesi di equiparare l’Iva per la ricarica pubblica a quella della fornitura domestica abbassandola dal 22 al 10%, «la leva fiscale non è in mano ad Arera bensì al Ministero delle Finanze, con una serie di difficoltà nel creare una categoria specifica per la mobilità elettrica».

Plenitude On The Road, però, non rinuncia ad investire sulla rete e sul servizio agli utenti, promette Colicchio. In Italia, raggiunta ormai la capillarità, la priorità è completare l’elettrificazione della rete carburanti Eni e selezionare siti ottimali per impianti HPC sia su suolo pubblico, sia in partnership con catene commerciali, da Ikea a Esselunga e Carrefour «dove la domanda è già esistente».

All’estero Plenitude On The Road opera già in sette Paesi (Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Slovenia) sempre sfruttando la rete carburanti della controllante ENI. Ma non è più il momento di “piantare bandierine” ad ogni costo. «E’ il momento della qualità e della selettività». Pur rimanendo aperta all’interoperabilità con altre reti di ricarica, per esempio, ora Plenitude On The Road sta monitorando l’affidabilità di tutti i partner in roaming, tanto che «in qualche caso, all’estero, abbiamo già scelto di spegnerlo per evitare problemi di affidabilità ai nostri clienti. A tendere la nostra App potrà avere meno colonnine ma di maggiore qualità».

Furti, vandalismi e abusi: la tecnologia c’è ma non basta

Vandalismi e furti sono l’altra spina nel fianco della ricarica pubblica. «Siamo tutti in allarme per un fenomeno sempre più frequente anche in orari diurni – chiosa il manager -. Purtroppo le leve non sono tantissime. Abbiano introdotto aggiornamenti firmware che ci consentono di rilevare una manomissione ai cavi e segnalarla in tempo reale alle Forze dell’Ordine e agli utenti tramite app. Ma sono palliativi. Installare telecamere su suolo pubblico non è sempre consentito. E altre soluzioni più sofisticate, come inchiostri speciali indelebili, sono solo allo studio».

Strumenti più efficaci (sensori radio o nell’asfalto e cattura di immagini) sono invece già disponibili per il contrasto degli abusi. «Vanno solo standardizzati per velocizzare l’iter autorizzativo». Ma gli operatori «non possono farsi giustizia da soli – conclude Colicchio – : dobbiamo poter contare su una più stretta collaborazione con la Polizia locale e su una diffusa cultura della legalità. Aiutateci anche voi».