2 Ottobre 2025
Plenitude on The Road sceglie il sensore anti abusivi di CityZ

webinar vaielettrico repower

Le colonnine di Plenitude on The Road saranno dotate di un sensore anti abusivi sviluppato dalla startup piemontese CityZ. Il sensore, integrato nell’asfalto, rileva se un’auto occupa lo stallo riservato alla ricarica senza essere collegato al caricatore.

Questo dispositivo  consentirà ai gestori dell’impianto di ricarica di monitorare da remoto in tempo reale la disponibilità degli stalli. Le prime installazioni pilota riguardano alcune colonnine Plenitude On The Road a Milano.

CityZ è specializzata nella gestione del parcheggio intelligente.  I sensori ultrasottili Smart Parking Sensors brevettati sono posizionati sulla superficie del manto stradale attraverso un particolare materiale adesivo. I dati raccolti in tempo reale vengono comunicati tramite ricetrasmittente LoRaWan e Gateway alla piattaforma CityZ condivisa con il gestore delle colonnine.

Le installazioni realizzate a Milano  rappresentano solo l’inizio di un percorso: nei prossimi mesi il progetto verrà esteso ad altre città italiane, con l’obiettivo di costruire progressivamente una rete nazionale sempre più capillare. Il network di Plenitude, conta circa 22.000 punti di ricarica in Italia e in Europa.

sensore anti abusivi
Il sensore anti abusivi sviluppato da CityZ che equipaggerà alcune colonnine Plenitude On The Road a Milano

Fernando Falcone, Chief Technology Officer di CityZ, ha commentato: «La partnership con Plenitude affronta un tema importante per una sempre maggiore diffusione della mobilità elettrica: la scarsa disponibilità effettiva degli stalli di ricarica.

Con la sensoristica CityZ, la mappa della rete si arricchisce di funzionalità, migliorando l’esperienza dei clienti e garantendo un utilizzo ancora più efficiente delle infrastrutture.

Ogni colonnina, ha aggiunto «diventa così un punto sempre più intelligente di mobilità, un tassello di un ecosistema che semplifica ulteriormente la vita degli e-driver e contribuisce a rendere le città più ordinate, accessibili e sostenibili».

  • LEGGI anche “Plenitude On The Road lancia la sfida qualità. I prezzi? Problema di sistema” e guarda il VIDEO

Redazione
il2 Ottobre 2025
