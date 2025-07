Plenitude On The Road passa al buono sconto “sunny days”

Plenitude on The Road rimpiazza l’offerta di primavera, scaduta il 30 giugno, con il buono sconto “Sunny Day” per i due mesi dell’esodo estivo di luglio e agosto. Il valore del buono sconto è del 20% e si ottiene ricaricando almeno 25 kWh per ciascuno dei due mesi alle colonnine Plenitude on the Road attraverso App o RFID card. In sostanza, ogni automobilista può ottenere due buoni nel periodo dell’offerta da utilizzare per una sola ricarica pay per use dal mese successivo e al massimo entro il 31 dicembre 2025.

Sono escluse alcune colonnine segnalate in app (qui l’elenco). Il buono sarà erogato tramite un codice sconto inviato in app entro 48 ore dal raggiungimento della soglia e disponibile nella sezione “Profilo” ” Coupon e Promo”.

I codici sconto non si possono cumulare tra loro né con altre promozioni o iniziative in corso e non concorrono al raggiungimento della soglia di 25kWh mensile. La promozione esclude anche gli utenti con un profilo aziendale o utenti Guest (ovvero tutti coloro che scarichino l’App Plenitude On The Road sul proprio device senza effettuare la registrazione).

Le attuali tariffe pay per use praticate da Plenitude On The Road sono di 0,65 euro a kWh per la ricarica a bassa potenza in corrente alternata è di 0,90 euro a kWh presso le colonnine ad alta potenza in corrente continua. Con il buono sconto il prezzo scende rispettivamente a 0,52 e 0,72 euro. Considerando che ogni buono sconto comporta il pagamento di una o più ricariche al prezzo pieno per almeno 25 kWh e dà diritto a una sola ricarica scontata, per ottenere il risparmio reale è necessario calcolare la media tra i due pagamenti.