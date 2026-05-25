Plenitude frena le installazioni, mercato EV ancora piccolo

Plenitude frena le installazioni, in un mercato dell’auto elettrica ancora piccolo come quello italiano. Puntando più sul resto d’Europa.

Plenitude frena le installazioni: 22.758 stazioni a fine ’25

È un trend di cautela condiviso con l’altro principale operatore sul mercato nazionale, Enel X. L’approccio è stato di contenere le nuove aperture puntando su location più mirate per flussi di traffico. Spesso con un maggior numero di colonnine per stazione. I numeri della società del gruppo ENI sono contenuti nel bilancio 2025. In tutto i punti di ricarica sono saliti a quota 22.758, con un incremento di 1.484 punti rispetto ai fine 2024. Anno in cui, invece, le nuove installazioni erano aumentate di 2.284 unità, 800 in più. Motivo? “Il settore Mobilità elettrica ha risentito di uno scenario di penetrazione dei veicoli elettrici ancora incerto”, si legge nella relazione. “In particolare in Italia dove il tasso di penetrazione si mantiene su livelli decisamente più bassi rispetto ai principali paesi europei. Si è tuttavia registrata una crescita del numero di punti di ricarica installati a fine 2025, del 7% rispetto a fine 2024“.

Meglio il business rinnovabili: capacità installata +42%

Plenitude parla poi di “un contesto di mercato della mobilità che prevede ancora l’incremento del numero di veicoli elettrici in circolazione in Italia e in Europa“. Rivendicando di disporre di “uno dei più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici”. È normale, comunque, che la società del gruppo Eni in questa fase punti su mercati in cui le auto elettriche sono molto più diffuse. E il tasso di occupazione delle colonnine è ben più alto rispetto all’Italia. Peraltro con prezzi più competitivi, grazie anche al minor costo della componente energia. Molto più velocemente sel settore ricarica cresce in Plenitude il business delle rinnovabili. La capacità installata a fine 2025 è cresciuta del 42% rispetto a fine 2024, grazie allo sviluppo di progetti in Spagna, Regno Unito, Italia e Kazakistan. Nonché di acquisizioni in Francia e negli Stati Uniti. La produzione di energia elettrica da rinnovabili del 2025 è aumentata del 21% rispetto al 2024.