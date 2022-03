Plenitude (ENI) svela i piani Be Charge: 31 mila ricariche

Plenitude (ex Eni gas e luce) svela i piani di Be Charge, la sua società che si occupa di ricarica di auto elettriche: arrivare a 31 mila punti entro il 2030.

Plenitude, società benefit e volto green del Cane a sei zampe

Be Charge è stata acquisita dall’ENI nel febbraio del 2021. Possiede una rete di oltre 6.500 punti di ricarica, il network più capillare in Italia dopo Enel X. I piani, svelati nell’annunciare la quotazione in Borsa di Plenitude, prevedono che la crescita sia in Italia che in Europa porti a 27.000 punti di ricarica entro il 2025. E a oltre 31.000 entro il 2030. Il tutto rispettando gli obiettivi che la società si è data in tema di sostenibilità: “Plenitude è una Società Benefit“, spiegano dal gruppo, “si pone l’obiettivo di avere un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. E si inquadra nel più ampio impegno di ENI volto a creare valore attraverso la transizione energetica e ad azzerare le emissioni nette di CO2 Scope 3 entro il 2040. Grazie a una proposta integrata e diversificata per fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti“. La valutazione dell’impatto generato dalle finalità di beneficio comune verrà effettuata con lo standard Bia (B Impact Assessment).

Nelle rinnovabili un portafoglio di 1,1 GW

Plenitude realizza un modello di business che integra produzione da rinnovabili, vendita di gas e luce, servizi energetici e rete di ricarica. Fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail, con un portafoglio di 1,1 GW di capacità rinnovabile in esercizio. L’obiettivo è raggiungere oltre 6 GW installati al 2025 e oltre 15 GW al 2030. Oltre a controllare Be Charge, è leader in Italia nella generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia grazie a Evolvere, acquisita nel 2020. Di fatto Plenitude si presenta come il braccio “green” di ENI, colosso del petrolio spesso nel mirino degli ambientalisti. Poche settimane fa l’ente del Cane a sei zampe è stato accusato di avere un piano industriale dannoso per il clima ed è partita la campagna “greENIwashing”. L’iniziativa, guidata dal gruppo VERDI/ALE al Parlamento europeo, si fonda sulle Linee Guida OCSE per le multinazionali.