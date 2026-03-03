Plenitude e Pininfarina per ridisegnare il futuro della ricarica







Pininfarina aiuterà Plenitude a ridisegnare le proprie aree di ricarica per veicoli elettrici. Riconoscibilità, facilità e piacevolezza dell’esperienza, questi gli obbiettivi.

Plenitude, attraverso la controllata Plenitude On The Road, ha siglato un accordo strategico che punta a trasformare gli spazi destinati alla ricarica in ambienti riconoscibili, funzionali e integrati nel contesto urbano, con un’attenzione specifica a estetica, semplicità d’uso e qualità dei servizi offerti agli e-driver.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridefinire il concetto stesso di stazione di ricarica, superando l’approccio puramente tecnico per integrare elementi di progettazione architettonica e industriale. In un mercato italiano in fase di consolidamento, dove la diffusione delle infrastrutture procede parallelamente alla crescita del parco circolante elettrico, la qualità degli spazi e dell’esperienza utente diventa un fattore sempre più rilevante.

Un nuovo concept per gli hub di ricarica

La partnership prevede la progettazione e lo sviluppo di un nuovo design per le future installazioni Plenitude On The Road. Le stazioni saranno concepite come spazi distintivi, facilmente riconoscibili e adattabili a differenti contesti territoriali, dai centri urbani alle aree extraurbane.

Il design degli hub sarà curato da Pininfarina, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali, all’ergonomia e all’integrazione armoniosa nell’ambiente circostante. L’intenzione è quella di coniugare funzionalità e identità visiva, mantenendo al centro l’efficienza e la facilità del servizio di ricarica.

Oltre all’aspetto formale, il progetto includerà l’ideazione di servizi aggiuntivi pensati per valorizzare il tempo di sosta degli utenti, un elemento sempre più centrale nella pianificazione delle infrastrutture HPC e fast charge. In un contesto in cui la permanenza media può variare sensibilmente in base alla potenza installata, l’organizzazione dello spazio assume un ruolo strategico.

Tecnologia e design al servizio della mobilità elettrica

L’accordo nasce dalla volontà di integrare le competenze tecnologiche di Plenitude con l’esperienza progettuale di Pininfarina nei campi dell’architettura e del design industriale. Per Plenitude On The Road, operatore attivo nello sviluppo di infrastrutture di ricarica in Italia e in Europa, il tema dell’esperienza utente rappresenta un’estensione naturale dell’evoluzione tecnologica della rete.

Design come leva strategica per l’infrastruttura

Nel panorama italiano della mobilità elettrica, la differenziazione tra operatori non passa più soltanto dalla potenza installata o dalla copertura territoriale, ma anche dalla qualità percepita dell’infrastruttura e dall’esperienza complessiva offerta agli utenti.

La collaborazione tra Plenitude On The Road e Pininfarina si colloca in questo scenario, con l’obiettivo di strutturare un modello di stazione che possa essere replicabile e coerente su scala nazionale, mantenendo al tempo stesso flessibilità progettuale e ricerca estetica.