Plenitude Be Charge: tariffe dedicate per BMW e Mini

Grazie a un accordo fra Plenitude Be Charge e BMW Italia, i clienti della casa tedesca e di Mini potranno ricaricare a tariffe dedicate nei 14.000 punti di ricarica del network di ricarica.

Plenitude (Gruppo Eni) e BMW Italia offrono, tramite l’App Be Charge ai clienti BMW o MINI che possiedono un’auto elettrica, una tariffa a consumo dedicata su tutta la rete nazionale di ricarica Plenitude + Be Charge e un’ulteriore promozione sui punti di ricarica co-brandizzati.

Le due Società collaboreranno anche ad individuare aree in cui installare nuovi hub di ricarica Plenitude + Be Charge. L’obiettivo è offrire agli e-driver BMW e MINI una rete sempre più capillare, fattore chiave per la scelta della mobilità a zero emissioni.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude,ha dichiarato: «Lo sviluppo della mobilità elettrica è un tassello importante della nostra strategia a sostegno della transizione energetica. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione di BMW e MINI la nostra rete di infrastrutture di ricarica elettrica, tecnologicamente avanzata e in continua espansione, che ad oggi conta oltre 14.000 punti di ricarica e che sarà ampliata sia in Italia che in Europa sino a circa 30.000 punti entro il 2025».

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia ha ricordato che l’azienda offre 15 modelli già in produzione dalla fine del 2022, ma dedica anche «attenzione e supporto ai nostri clienti che stanno facendo una chiara scelta di mobilità a emissioni zero».

BMW Group ha l’obiettivo per il 2023 di vendere il 15% di veicoli completamente elettrici. Il lancio della BMW i5 nel corso del 2023 rappresenterà un altro passo importante sulla strada dell’elettrificazione della gamma. I brand MINI e Rolls-Royce entro il 2030 offriranno esclusivamente modelli a propulsione elettrica.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it-