Plenitude + Be Charge dà la carica i clienti LeasePlan

Be Charge offrirà servizi di ricarica su misura per i clienti della società di noleggio a lugo termine LeasePlan Italia. L’operatore della ricarica controllato da Plenitude (Gruppo Eni) metterà a disposizione dei clienti LeasePlan pacchetti di ricarica con soluzioni specifiche per car driver di flotte aziendali, privati, piccole e medie imprese.

Pacchetti su misura e wallbox con reportistica

Oltre a facilitare l’utilizzo della rete di ricarica pubblica Be Charge, l’accordo comprende anche la fornitura di wallbox e colonnine di ricarica private, con reportistica avanzata dei consumi. Dopo i recenti accodi di interoperabilità con A2A E-Moving e le tariffe dedicate per i possessori di veicoli elettrici BMW e Mini, ora Pletinude + Be Charge si dedica a rendere più agevole il noleggio a lungo termine di vericoli elettrici. Uno strumento che che rappresenta sempre più un’alternativa all’acquisto di un veicolo elettrico e una formula importante per contribuire concretamente allo sviluppo di una mobilità sostenibile in modo flessibile.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha commentato: «Siamo lieti di mettere a disposizione dei clienti di LeasePlan soluzioni competitive insieme alla nostra rete di ricarica tecnologicamente avanzata, che attualmente conta oltre 15.000 punti e che sarà ampliata sia in Italia che in Europa sino a circa 30.000 punti entro il 2026».

Il Car-as-a-service contro il rischio obsolescenza

Per Alberto Viano, Amministratore Delegato di LeasePlan Italia ha dichiarato «il settore del noleggio a lungo termine ha avuto un grande ruolo negli ultimi anni immettendo nel mercato veicoli con emissioni sempre più contenute. La nuova tecnologia delle auto elettriche si sta sviluppando sia tra i clienti corporate storici sia nel segmento dei privati che vogliono affidare a un operatore specializzato il rischio dell’obsolescenza tecnologica. Grazie all’accordo con Plenitude, LeasePlan potrà avere un ruolo ancora maggiore nella diffusione della mobilità elettrica».

LeasePlan è leader globale nel servizio Car-as-a-Service, gestendo circa 1,6 milioni di veicoli in 28 paesi. Si è impegnata a guidare la transizione verso la mobilità a emissioni zero e si è posta il traguardo ambizioso di raggiungere emissioni di scarico zero netto per la flotta da essa finanziata entro il 2030. Ogni anno pubblica un report sullo stato della transizione nei principali mercati di riferemento. L’ultimo, purtroppo, segnala una battuta d’arresto per l’Italia che scende al 14° al 16° posto in Europa.

