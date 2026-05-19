Plenitude a Mendrisio: 7 colonnine, da 100 o 400 kW







Plenitude a Mendrisio: la società del grupo Eni ha inaugurato 7 colonnine, da 100 o 400 kW accanto a un grande Outlet ticinese.

Plenitude a Mendrisio con ricariche da 100 o 400: i prezzi

Una nota di Plenitude On The Road ha annunciato l’attivazione di un nuovo hub di ricarica presso l’Outlet FoxTown a Mendrisio, in Canton Ticino. È uno dei principali poli commerciali della Svizzera italiana, a due passi dal confine. Il sito è dotato di 3 colonnine Ultra Fast con potenza fino a 400 kW e 4 colonnine con potenza fino a 100 kW, per un totale di 17 punti di ricarica. Il prezzo è di 0,70 franchi svizzeri (0,765 euro) per le ricariche più potenti (da 400) e di 0,65 franchi per le meno potenti (0,71 euro). L’infrastruttura, informa la società, “è caratterizzata da potenze differenziate. Ed è stata progettata per garantire un servizio flessibile, in grado di rispondere alle esigenze sia di chi effettua soste brevi, sia di chi trascorre più tempo nel centro commerciale. Il nuovo hub è il più grande di Plenitude in Svizzera e rafforza la presenza della Società nel Paese”.

La società dell’Eni è a 23 mila punti di ricarica

Più che sull’Italia, Paese in cui la mobilità elettrica è ancora poco diffusa, Plenitude negli ultimi anni sta puntando su Francia Germania e Svizzeria. Aprendo in aree, come questa di Mendrisio, ad alto afflusso di visitatori internazionali. La società del gruppo Eni è presente oggi in oltre 15 Paesi del mondo. Con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili e la vendita di soluzioni energetiche a 11 milioni di clienti. Con una rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, attraverso l’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica, l’app Plenitude On The Road offre accesso a circa 600 mila punti di ricarica distribuiti in tutta Europa. Di cui 15 mila in Svizzera e 74 mila in Italia.