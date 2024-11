Più VW che Tesla nelle vendite Europa

Più VW che Tesla, con successone della Macan

Si sa che Tesla non spinge nelle vendite nel primi mese del trimestre e c’è da prevedere una risalita nell’ulitmo trimestre dell’anno. Ottobre è stato comunque favorevole ai marchi del colosso tedesco, che piazza 5 modelli nella top ten. E ancora più che il primo e il terzo posto con Skoda Enyaq (9.972 auto vendute) e VW ID.4 (6.894), colpisce la performance della Porsche Macan. Già nel primo mese di consegne a pieno regime, il Suv elettrico di Stoccarda conquista il 10° posto con 4.260 immatricolazioni, un grande successo per una vettura decisamente costosa. Tesla, come dicevamo, arretra: la Model Y si piazza al 2° posto con 8.795 auto vendute, ma fa il 18% in meno rispetto all’ottobre 2023. E la Model 3 fa peggio, con un -29% e 4.506 auto vendute. In tutto ci sono 7 modelli di gruppi tedeschi nella top ten. L’altra eccezione, accanto alle due Tesla, è la Volvo EX30, 4° con 5.360 immatricolazioni.

Elettriche su del 6,7%, ibride plug-in giù del 7%

Nel complesso ottobre è stato un buon mese per le auto elettriche in Europa. In un mercato in leggerissimo calo (-0,1%), le vendite di EV sono salite del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2023, con 168.616 immatricolazioni. Come al solito, fa eccezione in negatico l’Italia,dove le vendite sono calate del 13%. Ora ci sono forti attese per il 2025, anno in cui le auto a emissioni zero nel continente dovranno arrivare al 25% delle vendite, per evitare dure sanzioni da parte della UE. Continua flettere, invece, il mercato delle auto ibride plug-in (PHEV). In ottobre in Europa se ne sono vendute 82.824, meno della metà delle elettriche, con un calo del 7% rispetto all’ottobre 2023. Leader di questo tipo di motorizzazione la Volvo XC60, con 5.881 immatricolazioni.

