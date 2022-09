Più sicuro il nucleare dell’auto elettrica: questa poi…

Più sicuro il nucleare dell’elettrico: ci mancava solo questa sconcertante affermazione nella campagna di discredito contro le auto a batterie. E invece…

Più sicuro il nucleare…/ “Uccidono di più le batterie al litio”

Il mondo è bello perché è vario, ma qui si arrivano paragoni talmente strampalati da lasciarti basito. Il sito ScenariEconomici riprende un articolo di quello che definisce un “noto ambientalista“, Michael Shellenberger. Al quale si attribuisce la la scoperta di quel che viene definito “un fatto vero e poco noto“. Ovvero che “le batterie al litio uccidono molte più persone delle centrali nucleari“. Da cui l’angosciante domanda: “Perché, allora, non ne abbiamo paura, mentre si seminano timori spesso infondati sul nucleare?”. Per la verità qualche incidente di percorso c’è stato. Ma Fukushima, secondo il “noto ambientalista“, in fin dei conti non ha provocato morti. E “solo circa 200 persone avranno la vita accorciata dalle fiamme e dalle radiazioni dell’incendio di Chernobyl“. Avete letto bene, “solo 200 persone“, una bazzecola. Il disastro della centrale ucraina viene derubricata a inciampo che tutto sommato non ha creato tutti questi danni.

Il nucleare meriterebbe una discussione seria, non confronti a capocchia

Il tema del nucleare è molto serio e andrebbe affrontata senza forzature ed equilibrismi di confronti come questi. E invece ci si spinge in una serie di citazioni di incidenti con protagoniste le batterie in fiamme di auto elettriche, per concludere: “Le batterie al litio sono pericolose e più letali delle centrali nucleari. Questo è ovviamente vero negli Stati Uniti, dove l’energia nucleare non ha mai ucciso nessuno. Ma è probabilmente vero anche a livello globale, o lo sarà presto, visto l’aumento del numero di vittime degli incendi di litio. Tutto ciò fa sorgere una domanda: se le batterie al litio sono molto più pericolose del nucleare, perché il nucleare è tanto temuto?“. Azzardiamo noi una risposta: forse perché i suoi sostenitori paragonano cose che non c’entrano niente tra loro. Oltretutto con dati parziali e discutibili. E infine una contro-domanda è: ma che vi ha fatto di male l’auto elettrica per tirarla in ballo nei contesti più incredibili?

