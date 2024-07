Più rinnovabili pochissimo carbone per Enel: ma allora…?

Più rinnovabili pochissimo carbone per Enel Group nella prima metà del 2024. E l’energia pulita frutta anche profitti considerevoli. Ma allora perché disinvestire?

Più rinnovabili pochissimo carbone: 6 mesi d’oro per Enel Green Power

Cominciamo dalle buone notizie. Checché se ne dica e si continui a leggere, non è vero che l’energia elettrica in Italia si produce col carbone. Il bilancio del campione nazionale, l’Enel, parla chiaro: il valore della produzione da carbone è calato del 76,8% rispetto al 2023, da 1,921 miliardi di euro a 445 milioni. Chi dice il contrario, mente sapendo di mentire: finita l’emergenza causata dalla guerra in Ucraina, si è tornati a un trend di progressiva (e speriamo rapida) eliminazione dal carbone. Altro luogo comune da smontare non a chiacchiere, ma coi numeri: la produzione da rinnovabili è marginale, si dice, e comunque non frutta soldi. Per l’Enel decisamente non è così: Enel Green Power nel semestre ha aumentato i ricavi del 21%, da 5,112 a 6,188 miliardi di euro. L’aumento nella produzione da fonti rinnovabili è stata di 7,2 TWh (+5,4 TWh idroelettrica; +0,7 TWh eolica;+1,2 TWh solare; -0,1 TWh geotermica).

L’assillo è ridurre il debito, ma perché vendere proprio pezzi di investimenti in energia pulita (ora in Spagna?)

È la stessa Enel a scrivere nel commento ai risultati semestrali che l’incremento della redditività del gruppo “è riconducibile al positivo contributo dei business integrati guidati dall’ottima performance delle energie rinnovabili“. Performance che “ha più che compensato i minori margini rilevati nei mercati finali e nella generazione da fonte termoelettrica“. Viene da chiedersi a questo punto perché l’azienda continui a cedere quote di asset proprio nel settore delle rinnovabili. Da ultimo è stato annunciata la cessione a Masdar del 49,99% di EGPE Solar, società che possiede gli impianti fotovoltaici di Endesa, la controllata spagnola del gruppo. Corrispettivo: 817 milioni. Altre operazioni analoghe erano già state annunciate, tra cui la vendita di una quota della fabbrica di pannelli solari bi-facciali di Catania. Sappiamo che il primo assillo dell’ad, Flavio Cattaneo, è ridurre l’indebitamento dell’Enel: ok, ma non ci sono altre strade per arrivare al risultato?

