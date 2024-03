Più rinnovabili e meno carbone per l’Italia in febbraio: il consuntivo Terna sui consumi mostra un quadro più sostenibile, ma si potrebbe fare molto di più.

Più rinnovabili e meno carbone, in un Paese sempre più caldo (+ 2,6°C)

I consumi di energia elettrica in Italia sono in aumento dell’1,6% rispetto al febbraio del 2023, arrivando a 25,3 miliardi di kWh. La crescita, però, è dovuta al solo fatto che quest’anno il mese era bisestile e quindi con un giorno di calendario e lavorativo (21 invece di 20) in più. Il dato preoccupante è un altro: la temperatura media mensile è stata superiore di ben 2,6°C rispetto allo stesso mese del 2023. Ma da dove viene l’energia che consumiamo? La domanda italiana di elettricità è stata soddisfatta per il 75,8% dalla produzione nazionale e per il restante 24,2% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 6,1 TWh, il 29,8% in più rispetto a febbraio 2023 (4,7 TWh), superando il valore già elevato di gennaio. A conferma del ruolo sempre più strategico delle interconnessioni con l’estero (soprattutto il nucleare francese). Questo “sia per la sicurezza che per l’economia del sistema“, sottolinea Terna.

Bene eolico e idrico, fonti ‘pulite’ al 32,7%

In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a 19,3 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 32,7%, poco meno di un terzo della domanda elettrica (era il 26,8% a febbraio 2023). Un dato che non ci può soddisfare, dato che l’Italia ha potenzialità ben maggiori, vanificate da iter autorizzativi insopportabilmente lunghi. In aumento le fonti idrica (+70,4%), eolica (+26,4%) e geotermica (+4,3%). In diminuzione la fonte termica come diretta conseguenza della crescita di rinnovabili ed import: -17,5% rispetto a febbraio 2023. Nel dettaglio, si osserva il crollo della produzione a carbone: -75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Pressoché stabile la fonte fotovoltaica (-0,4%). Nel 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 1.330 MW, un valore superiore di 561 MW (+73%) rispetto allo stesso periodo del 2023.