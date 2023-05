Più ricariche nei luoghi turistici. A Sestri…

Più ricariche nei luoghi turistici. O perdiamo il treno di una bella fetta di clientela in arrivo dal Nord Europa in elettrico. A Sestri Levante, per esempio… Con il lamento di Gianni, un lettore, vorremmo iniziare una ricognizione sulla situazione nelle principali località. Contando sulle segnalazioni di altri lettori.

Più ricariche nei luoghi turistici: in autostrada ci sono, fuori…

Una notizia positiva c’è: quest’estate finalmente potremo contare su un buon numero di ricariche veloci in autostrada. Che, non a caso, troviamo spesso utilizzate da turisti stranieri. Free to X è arrivata a 70 stazioni ad alta potenza, tra A1, A14, A4 e le altre tratte servite da Autostrade per l’Italia. Le ultime aperture sono state Sile Est, in A27, Badia Al Pino Ovest, in A1, Torre Fantine Ovest, in A14 e Castel Bentivoglio Est in A13. Ma anche gli altri gestori si stanno muovendo. Per esempio Ricarica, società del gruppo Fera, si è accordata con installare le colonnine nella aree di servizio sulla A6 Torino- Savona. Tutte con la possibilità di pagare il rifornimento anche con carte di credito o prepagate contactless, dettaglio non trascurabile per i turisti. La prima stazione è già attiva a Carcare Est nel savonese, la seconda sarà aperta a Rio Ghidone Ovest, nel cuneese in direzione Savona. Tutte con un doppio connettore CCS 2.

Il lamento di Gianni per la situazione di Sestri Levante

Ma fuori autostrada, nelle località turistiche, la musica cambia. Qui spesso basterebbero le colonnine in AC da 22 kW: ricarichi mentre fai altro, a bassa potenza e costi contenuti. Ma in molte località c’è poco o nulla, come lamenta un lettore, Gianni Iviglia: “A Sestri Levante ad ottobre non ho trovato una ricarica. Nemmeno una qualunquissima AC da 22 kW. Ne esiste però una a Casarza, nell’ entroterra. Parto per Casarza e dopo varie ricerche riesco a stanarla nel retro di un officina ‘demolitore’, su un pezzo improbabile di strada sterrata. Ma, meraviglia, giace dietro a un furgone addossato in riparazione (forse). Vista l’impossibilità della ricarica ed ormai stanco deluso, abbandono l’impresa. Non faccio altri commenti, non ce ne possono essere in questa nazione così approssimativa“. In realtà nelle varie app qualche ricarica a Sestri è indicata: una Be Charge in via Bruno Primi, anche con una fast da 110 kW. E una wall-box di e-Station da 11 kW, in via Olive di Stanghe, descritta come gratuita. Un po’ poco, no?

E questa l’ha mandata Alessandro, un lettore. Si scherza, eh…?

