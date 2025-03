Più punti di ricarica (64.391) in Italia e sempre più ultraveloci

Sono diventati 64.391 i punti di ricarica ad uso pubblico installati in Italia. Rispetto a fine 2023 sono aumentati di di 13.713 unità. «Il Paese è sulla strada giusta, ma serve più coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti per portare avanti un processo di infrastrutturazione indispensabile» ha commentato Fabio Pressi, AD di A2A E-mobility e presidente di Motus-E presentando a KEY di Rimini la sesta edizione dello studio “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”.

I punti di ricarica lungo le autostrade sono 1.087 a cui vanno aggiunti gli altri 3.447 collocati a meno di 3 km dai caselli autostradali. In raffronto al resto d’Europa, e in rapporto con un parco auto elettriche tra i più esigui, l’Italia non è messa male.

Una rete di ricarica che non sfigura in Europa

Tanto che ha centrato il 75-80% dei parametri di adeguatezza fissati da Bruxelles. Facendo meglio di Paesi come la rancia, la Germania e il Regno unito, sempre citati come esempi di transizione elettrica avanzata.

L’Italia si distingue anche come uno dei Paesi con la maggior quota di caricatori fast o ultrafast, cresciuti l’anno scorso del 47% fino a rappresentare il 22% del totale. Non si può certo dire, quindi, che ci manchi una moderna rete di ricarica veloce in corrente continua.

Restano gli squilibri territoriali (57% dei punti di ricarica sono al Nord, il 20% al Centro e il 23% al Sud. L’analisi spaziale dei punti di ricarica geolocalizzati evidenzia infine che nel 94% del territorio è presente almeno un punto di ricarica nel raggio di 10 km; e nelle grandi città si arriva a 2000 punti di ricarica.

Pressi auspica perciò che «vengano estesi i termini per l’utilizzo dei fondi PNRR ancora disponibili, rivedendo i meccanismi di cofinanziamento per facilitarne l’impiego e supportare la crescita dell’infrastruttura nelle zone meno coperte”

Tariffe care e il 16% delle colonnine ancora spente

Diminuisce, ma di poco, la quota di infrastrutture installate ma non ancora utilizzabili dagli utenti finali: oggi è al 16% contro il 18% del 2023). Restano insomma vischiosità burocratiche a ritardare il collegamento alla rete da parte dei distributori locali dell’energia. «E’ il momento di valorizzare al massimo il lavoro fatto con un maggior coordinamento pubblico-privato – sollecita Pressi -, anche attraverso l’atteso aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica (PNIRE)».

E resta il nodo delle tariffe, cervellotiche, poco trasparenti e tra le più care d’Europa.

