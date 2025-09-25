Più km in elettrico che a benzina. La BMW della svolta è la nuova iX3: 805 km con una carica, rispetto ai 783 della M50 xDrive.

Più km in elettrico…/ la iX3 a batterie fa 805 km contro 783

È un sorpasso di cui si parla molto sui social: 22 km di percorrenza in più, secondo il range WLTP. Con una batteria da 108 kWh che “batte” un serbatoio da 65 litri. Mauro Vergari, per esempio, fa notare che “nella generazione precedente (G01), la iX3 si fermava a circa 450 km. Mentre la X3 termica sfiorava i 750 km. Un gap di oltre 300 km che sembrava incolmabile. Oggi, grazie a innovazioni tecniche mirate, quel divario è capovolto“. Il fatto è che mentre la versione termica fa piccoli passi avanti (la versione precedente era a 750 km), quella elettrica fa passi da gigante. Con celle rotonde agli ioni di litio ad alta densità energetica che, peraltro, si ricaricano molto più velocemente (fino a 400 kW). Il tutto, ricorda Vergari, unito a un’efficienza di sistema del 90% (vs. 25-30% dei termici), si traduce in un consumo sui 12-13 kWh/100 km.

La Porsche invece è in affanno e taglia i progetti nell’elettrico

Ma migliora anche la gestione termica e aerodinamica: “Algoritmi avanzati di thermal management mantengono l’ottimale temperatura delle celle tra 20-30°C. Riducendo le perdite del 15-20% in condizioni reali. L’aerodinamica ottimizzata (Cx 0.25) e i freni rigenerativi (fino al 70% dell’energia recuperata) contribuiscono a quel +20% di range rispetto alla generazione precedente”. Siamo alla svolta? Sicuramente è un bel segnale che BMW dà a tutti i competitor. A cominciare dai vicini di casa della Porsche, che invece sono in affanno. Cancellano l’obiettivo dell’80% di vendite elettriche entro il 2030. E rinviano a tempo indeterminato lo sviluppo della versioni EV di Boxster e Cayman, riportando la barra sui motori termici.