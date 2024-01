Più info sulla Volvo EX30, l’auto del momento secondo molti lettori. Ecco i messaggi di Fabio e Oscar, che caldeggiano una prova firmata da Paolo Mariano. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Più info sulla Volvo EX30: l’autonomia vera della versione con batteria LFP qual è?

“Grazie anche alla vostra professionalità e impegno, sto pensando di passare all’auto elettrica. Purtroppo sono davvero pochi i concessionari/venditori di auto elettriche che “sanno” cosa vendono.

Sono orientato all’acquisto della Volvo EX30 nella versione base, in quanto sono molto interessato alla tecnologia LFP della batteria. Tuttavia non ho trovato in rete prove su strada di questo tipo di chimica degli accumulatori della EX30. Addirittura sul sito Volvo parlano di preheating della batteria, senza specificare però se si riferiscono alla LFP o NMC.

Mettono dei dati in WLTP, ma in realtà vorrei sapere se avete notizie della reale autonomia della Volvo EX30 con batteria litio ferro fosfato. Grazie ancora„. Fabio Timi.

A quando una video prova su YouTube?

“Sto seguendo da alcuni mesi i vostri video, sempre molto interessanti che mi hanno aiutato sicuramente nella scelta di passare all’auto elettrica.

Non trovo però alcune informazioni nel vostro canale in merito alla nuova Volvo ex30. Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito. Cordiali saluti ed ancora grazie per il lavoro di informazione svolto„. Oscar Bertuletti

Il range reale? È stimato da un minimo di 200 a un massimo di 415 km

Risposta. Siamo in contatto con Volvo Italia per cercare di organizzare una prova approfondita della EX30. Per il momento, in tema di autonomia reale, possiamo solo riferire le rilevazioni dei centri specializzati.

EV Database assegna al più piccolo dei Suv elettrici Volvo un range medio di 280 km, contro i 344 che risultano dall’omologazione ufficiale WLTP. Con un’escursione molto importante tra i 200 km stimati con il freddo intenso e a velocità da autostrada e i 415 km riferiti invece alla guida in città con temperature miti.

Si tratta, lo ripetiamo, di stime medie: poi l’autonomia reale dipende anche dal “piede” di ognuno di noi, dalla velocità, da quanto sappiamo sfruttare la frenata rigenerativa…Certo è piuttosto allettante il prezzo da 35.900 euro per un Suv che accelera da 0 a 100 in 5,7″ e ha una potenza massima di 200 kW (272 Cv). Sotto la scheda dal nostro Listino interattivo.

