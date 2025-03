Più ibrido che elettrico: cinesi alla conquista dell’Italia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Più ibrido che elettrico nella crescita dei marchi cinesi in Italia. I numeri di vendita di MG e BYD dimostrano che i brand di Pechini sono competitivi soprattutto sull’ibrido. E non soltanto nelle vetture di basso prezzo.

Più ibrido che elettrico per MG, che fa il record di vendite in febbraio

Per anni si è parlato dell’elettrico come del Cavallo di Troia con il quale i brand cinesi avrebbero conquistato l’Italia e l’Europa. Di qui i dazi imposti dalla UE alle sole vetture a batterie. Ma i numeri dei primi due mesi dell’anno confermano che il made in Cina è molto competitivo anche sull’ibrido. E in un amen, per schivare i balzelli decisi da Bruxelles, ha saputo riorientare la sua offerta, senza risentirne. Anzi, stabilendo nuovi record. Uno dei marchi più noti, MG, ha conseguito in febbraio l’ennesimo primato in Italia, con 4.643 vetture vendute (+47% rispetto al 2024) e oltre il 3% di quota di mercato. MG si conferma al 12° posto assoluto nella classifica dei brand e, a questo ritmo, entrarà molto presto nella Top Ten. I modelli più immatricolati? Non c’è ombra di elettrico: sono MG ZS benzina, MG ZS Hybrid+, MG3 Hybrid+ e MG HS Plug in Hybrid. Quelle che il marchio cinese definisce “le quattro pietre miliari alla base della crescita in Italia“.

Volano anche le vendite di BYD, che punta sulle plug-in

Anche BYD prosegue nella suo rapido sviluppo sul mercato italiano. Per la prima volta, in febbraio ha conquistato l’1% di quota. Tutte auto elettriche? Macché, il 60% delle 1.350 auto immatricolate in febbraio sono ibride plug-in, a conferma del fatto che i costruttori cinesi si muovono agevolmente su tutte le motorizzazioni. Conquistando continuamente nuovi clienti a dispetto del fatto che molti di loro fino a poco tempo fa erano degli emeriti sconosciuti sulle nostre piazze. Non basteranno i dazi “tattici” a fermare il made in Cina: forse, come ammette il numero uno della Renault Luca De Meo, i costruttori dovranno rassegnarsi a cedere ai nuovi arrivati un 10-15% del mercato europeo. E a combatterli ricorrendo a modelli più competitivi in tutto, a partire dai prezzi.

