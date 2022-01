Più elettriche che diesel vendute in dicembre in Europa

Più elettriche che diesel vendute in Europa. Lo storico sorpasso è avvenuto in dicembre, grazie anche alla necessità per i costruttori di immatricolare entro l’anno più auto a emissioni zero. Evitando così le salate multe della UE.

Più elettriche che diesel, grazie a Tesla e Volkswagen

Nell’ultimo mese del 2021 si sono vendute 176 mila auto elettriche, record storico, mentre le diesel si sono fermate a quota 160 mila, con immatricolazioni in picchiata. Un bel contributo a consolidare il sorpasso delle elettriche l’ha dato Tesla. La Casa di Elon Musk ha saputo fronteggiare meglio di tutti i concorrenti (anche non elettrici) la crisi nella fornitura di micro-processori. Riuscendo con uno sprint di fine anno a superare per la prima volta quota 300 mila immatricolazioni nei 18 mercati dell’Europa occidentale, Gran Bretagna inclusa. L’analista indipendente tedesco Matthias Schmidt ha stimato per il Financial Times che per la precisione le Tesla consegnate ai clienti sono state 309 mila. Praticamente un terzo di quelle vendute in tutto il mondo, 936 mila. E una Tesla, il solito Model 3, è stata anche l’elettrica più venduta nel 2021, con notevole distacco rispetto alla concorrenza. Al secondo posto si è piazzata la Volkswagen ID.3, mentre la Renault Zoe ha ceduto la leadership scivolando al3° posto con meno di 70 mila consegne.

E la Germania vuole inasprire il prezzo del gasolio

Nel lungo e difficile inseguimento a Tesla, il Gruppo Volkswagen si consola conquistando nel 2021 il primato tra i costruttori. I marchi del colosso tedesco hanno consegnato 310 mila auto elettriche in Europa occidentale, superando Tesla di un soffio. Schmidt prevede nel 2022 un’altra caduta nelle vendite di diesel, anche per i propositi del governo tedesco, con forte presenza dei Verdi, di inasprire il prezzo del gasolio. Nella progressiva affermazione dell’elettrico, invece, l’Italia resta sempre più marginale, come confermato anche dai deludenti risultati del mese scorso. Il nostro è l’unico tra i grandi mercati europei ad essere privo di incentivi per l’acquisto di EV. Il ministro dell’Industria Giancarlo Giorgetti il 29 dicembre ha scritto a Vaielettrico.it sostenendo di essersi impegnato per rinnovare il bonus anche per il 2022. Lamentando di non avere trovato ascolto in Parlamento, con una ricostruzione che lascia piuttosto perplessi.

